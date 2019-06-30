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برعاية "سبق".. نجاح كبير لحملات "الجمعية السعودية لمرض ألزهايمر"

شملت برامج خيرية وتوعوية في مختلف مناطق المملكة

نفذت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر حملات خيرية وتوعوية وإرشادية وإعلامية وإعلانية ضخمة دعماً لمرضى ألزهايمر، بما فيها الحملة الرمضانية للعام الحالي 1440هـ /2019م، حيث شملت عدداً من مدن ومحافظات المملكة، وذلك بالتعاون مع شركاء الجمعية الاستراتيجيين.

وغطت حملاتها متضمنة الحملة الرمضانية عدداً كبيراً من مدن ومحافظات المملكة، كما شهدت تفاعلاً كبيراً من أجهزة الصحافة والإعلام المحلية، من صحف وقنوات وإذاعات، بالإضافة لقنوات التواصل الاجتماعي، مما أسهم في نجاح الحملة بصورة كبيرة.

ونفذت الجمعية خلال الشهر الفضيل، عدداً كبيراً من مشاريعها الخيرية والتوعية، من أبرزها مشروع رفقة التكاملي الاجتماعي الذي شمل الزيارات الميدانية المنزلية لمرضى ألزهايمر لعدد من مدن المملكة، وذلك ضمن برنامج الشراكة الاستراتيجية، حيث بلغ المجموع الكلي للأسر 496 أسرة، منها 174 أسرة مكتفية مادياً، و322 أسرة محتاجة حيث انطلق من مقر الخيمة الرمضانية بشركة الخزامي (فندق الفيصلية)، والتي استضافت منسوبي الجمعية وشركاء وداعمين وأعضاء الجمعية العاملين والفريق التطوعي.

وقدمت مائدة الإفطار الرمضاني قبيل انطلاق قوافل مشروع رفقة بدعم من هيئة النقل العام المحملة بالهدايا المقدمة من البنك السعودي للاستثمار وشركة نابكو "سانيتا" وشركة صافولا وأوقاف محمد العلي العبداللطيف.

كما استكملت الجمعية برنامج "لنتم دينهم" الذي أطلق شهر رمضان العام الماضي لعدد من أسر المرضى وذلك لأداء مناسك العمرة عن مرضى ألزهايمر التي لم تسنح لهم الفرصة بالحج.

أما الحملة الإعلامية والإعلانية التي نفذتها الجمعية خلال الشهر الفضيل، فشاركت فيها عدة قنوات، منها قنوات 24 التي دشنت البرنامج التلفزيوني (لمحات عن الزهايمر)، من 10 حلقات، إضافة لبث حملات إعلانية وتغطيات للجميعة عبر صحيفة "سبق" وإذاعة أثير ألف ألف، وإذاعة UFMإذاعة بانوراما وكذلك إذاعة MBC FM، وإذاعة مدار.

كما ساهمت الشركة السعودية لحلول القوى البشرية بالتوعية عن المرض من خلال إيصال منشورات توعوية عن المرض تصل الى لأكثر من ٣٠٠ ألف منزل بأنحاء المملكة.

كما وزع "تطبيق جاهز" هدايا عيد الفطر، حيث زود الجمعية بعشرات الهدايا، لمرضى ألزهايمر، فيما كان مسك الختام توزيع زكاة الفطر التي غطت عدداً مقدراً من أسر مرضى ألزهايمر بدعم فاعلي الخير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
برعاية "سبق".. نجاح كبير لحملات "الجمعية السعودية لمرض ألزهايمر"
سبق

نفذت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر حملات خيرية وتوعوية وإرشادية وإعلامية وإعلانية ضخمة دعماً لمرضى ألزهايمر، بما فيها الحملة الرمضانية للعام الحالي 1440هـ /2019م، حيث شملت عدداً من مدن ومحافظات المملكة، وذلك بالتعاون مع شركاء الجمعية الاستراتيجيين.

وغطت حملاتها متضمنة الحملة الرمضانية عدداً كبيراً من مدن ومحافظات المملكة، كما شهدت تفاعلاً كبيراً من أجهزة الصحافة والإعلام المحلية، من صحف وقنوات وإذاعات، بالإضافة لقنوات التواصل الاجتماعي، مما أسهم في نجاح الحملة بصورة كبيرة.

ونفذت الجمعية خلال الشهر الفضيل، عدداً كبيراً من مشاريعها الخيرية والتوعية، من أبرزها مشروع رفقة التكاملي الاجتماعي الذي شمل الزيارات الميدانية المنزلية لمرضى ألزهايمر لعدد من مدن المملكة، وذلك ضمن برنامج الشراكة الاستراتيجية، حيث بلغ المجموع الكلي للأسر 496 أسرة، منها 174 أسرة مكتفية مادياً، و322 أسرة محتاجة حيث انطلق من مقر الخيمة الرمضانية بشركة الخزامي (فندق الفيصلية)، والتي استضافت منسوبي الجمعية وشركاء وداعمين وأعضاء الجمعية العاملين والفريق التطوعي.

وقدمت مائدة الإفطار الرمضاني قبيل انطلاق قوافل مشروع رفقة بدعم من هيئة النقل العام المحملة بالهدايا المقدمة من البنك السعودي للاستثمار وشركة نابكو "سانيتا" وشركة صافولا وأوقاف محمد العلي العبداللطيف.

كما استكملت الجمعية برنامج "لنتم دينهم" الذي أطلق شهر رمضان العام الماضي لعدد من أسر المرضى وذلك لأداء مناسك العمرة عن مرضى ألزهايمر التي لم تسنح لهم الفرصة بالحج.

أما الحملة الإعلامية والإعلانية التي نفذتها الجمعية خلال الشهر الفضيل، فشاركت فيها عدة قنوات، منها قنوات 24 التي دشنت البرنامج التلفزيوني (لمحات عن الزهايمر)، من 10 حلقات، إضافة لبث حملات إعلانية وتغطيات للجميعة عبر صحيفة "سبق" وإذاعة أثير ألف ألف، وإذاعة UFMإذاعة بانوراما وكذلك إذاعة MBC FM، وإذاعة مدار.

كما ساهمت الشركة السعودية لحلول القوى البشرية بالتوعية عن المرض من خلال إيصال منشورات توعوية عن المرض تصل الى لأكثر من ٣٠٠ ألف منزل بأنحاء المملكة.

كما وزع "تطبيق جاهز" هدايا عيد الفطر، حيث زود الجمعية بعشرات الهدايا، لمرضى ألزهايمر، فيما كان مسك الختام توزيع زكاة الفطر التي غطت عدداً مقدراً من أسر مرضى ألزهايمر بدعم فاعلي الخير.

30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
07:28 PM

برعاية "سبق".. نجاح كبير لحملات "الجمعية السعودية لمرض ألزهايمر"

شملت برامج خيرية وتوعوية في مختلف مناطق المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفذت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر حملات خيرية وتوعوية وإرشادية وإعلامية وإعلانية ضخمة دعماً لمرضى ألزهايمر، بما فيها الحملة الرمضانية للعام الحالي 1440هـ /2019م، حيث شملت عدداً من مدن ومحافظات المملكة، وذلك بالتعاون مع شركاء الجمعية الاستراتيجيين.

وغطت حملاتها متضمنة الحملة الرمضانية عدداً كبيراً من مدن ومحافظات المملكة، كما شهدت تفاعلاً كبيراً من أجهزة الصحافة والإعلام المحلية، من صحف وقنوات وإذاعات، بالإضافة لقنوات التواصل الاجتماعي، مما أسهم في نجاح الحملة بصورة كبيرة.

ونفذت الجمعية خلال الشهر الفضيل، عدداً كبيراً من مشاريعها الخيرية والتوعية، من أبرزها مشروع رفقة التكاملي الاجتماعي الذي شمل الزيارات الميدانية المنزلية لمرضى ألزهايمر لعدد من مدن المملكة، وذلك ضمن برنامج الشراكة الاستراتيجية، حيث بلغ المجموع الكلي للأسر 496 أسرة، منها 174 أسرة مكتفية مادياً، و322 أسرة محتاجة حيث انطلق من مقر الخيمة الرمضانية بشركة الخزامي (فندق الفيصلية)، والتي استضافت منسوبي الجمعية وشركاء وداعمين وأعضاء الجمعية العاملين والفريق التطوعي.

وقدمت مائدة الإفطار الرمضاني قبيل انطلاق قوافل مشروع رفقة بدعم من هيئة النقل العام المحملة بالهدايا المقدمة من البنك السعودي للاستثمار وشركة نابكو "سانيتا" وشركة صافولا وأوقاف محمد العلي العبداللطيف.

كما استكملت الجمعية برنامج "لنتم دينهم" الذي أطلق شهر رمضان العام الماضي لعدد من أسر المرضى وذلك لأداء مناسك العمرة عن مرضى ألزهايمر التي لم تسنح لهم الفرصة بالحج.

أما الحملة الإعلامية والإعلانية التي نفذتها الجمعية خلال الشهر الفضيل، فشاركت فيها عدة قنوات، منها قنوات 24 التي دشنت البرنامج التلفزيوني (لمحات عن الزهايمر)، من 10 حلقات، إضافة لبث حملات إعلانية وتغطيات للجميعة عبر صحيفة "سبق" وإذاعة أثير ألف ألف، وإذاعة UFMإذاعة بانوراما وكذلك إذاعة MBC FM، وإذاعة مدار.

كما ساهمت الشركة السعودية لحلول القوى البشرية بالتوعية عن المرض من خلال إيصال منشورات توعوية عن المرض تصل الى لأكثر من ٣٠٠ ألف منزل بأنحاء المملكة.

كما وزع "تطبيق جاهز" هدايا عيد الفطر، حيث زود الجمعية بعشرات الهدايا، لمرضى ألزهايمر، فيما كان مسك الختام توزيع زكاة الفطر التي غطت عدداً مقدراً من أسر مرضى ألزهايمر بدعم فاعلي الخير.

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