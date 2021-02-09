"عز" ينير منزل "زيلعي"

رُزِق خالد جميل زيلعي، من منسوبي الأحوال المدنية بمنطقة جازان، بمولود اتفق وحرمه على تسميته "عز".. جعله الله من مواليد السعادة.
رُزِق خالد جميل زيلعي، من منسوبي الأحوال المدنية بمنطقة جازان، بمولود اتفق وحرمه على تسميته "عز".. جعله الله من مواليد السعادة.
رُزِق خالد جميل زيلعي، من منسوبي الأحوال المدنية بمنطقة جازان، بمولود اتفق وحرمه على تسميته "عز".. جعله الله من مواليد السعادة.
رُزِق خالد جميل زيلعي، من منسوبي الأحوال المدنية بمنطقة جازان، بمولود اتفق وحرمه على تسميته "عز".. جعله الله من مواليد السعادة.