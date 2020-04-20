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عسير.. بلدية سلطان تضبط أكثر من ربع طن مواد غذائية فاسدة

بعد ضبط منشأة تجارية

ضبطت الفرق الرقابية التابعة لبلدية سلطان، بمنطقة عسير، منشأة تجارية تخزن كميات كبيرة من المواد الغذائية المتنوعة.

وذكرت "البلدية" أنه تم العثور على أكثر من ربع طن لمواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وعلى الفور إغلاق المنشأة احترازياً وتطبيق أشد العقوبات بحقها علاوة على إتلاف المواد الغذائية.

وأهابت البلدية المواطنين والمقيمين بالتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات بالاتصال على 940.

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عسير.. بلدية سلطان تضبط أكثر من ربع طن مواد غذائية فاسدة
سبق

ضبطت الفرق الرقابية التابعة لبلدية سلطان، بمنطقة عسير، منشأة تجارية تخزن كميات كبيرة من المواد الغذائية المتنوعة.

وذكرت "البلدية" أنه تم العثور على أكثر من ربع طن لمواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وعلى الفور إغلاق المنشأة احترازياً وتطبيق أشد العقوبات بحقها علاوة على إتلاف المواد الغذائية.

وأهابت البلدية المواطنين والمقيمين بالتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات بالاتصال على 940.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
05:10 PM

عسير.. بلدية سلطان تضبط أكثر من ربع طن مواد غذائية فاسدة

بعد ضبط منشأة تجارية

A A A
عبدالعزيز الشهري - عسير
0
374

ضبطت الفرق الرقابية التابعة لبلدية سلطان، بمنطقة عسير، منشأة تجارية تخزن كميات كبيرة من المواد الغذائية المتنوعة.

وذكرت "البلدية" أنه تم العثور على أكثر من ربع طن لمواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وعلى الفور إغلاق المنشأة احترازياً وتطبيق أشد العقوبات بحقها علاوة على إتلاف المواد الغذائية.

وأهابت البلدية المواطنين والمقيمين بالتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات بالاتصال على 940.

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