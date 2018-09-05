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بالكرات الثابتة والمتحركة .. الأهلي يواصل تحضيراته لمواجهة أحد

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة أحد في الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري، على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة، ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

استهلت عناصر الفريق الحصة التدريبية بتنفيذ عددٍ من التدريبات اللياقية وتمارين الإحماء باستخدام المعدات الخاصة بذلك، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات فنية متكاملة من خلال تطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية.

أوعز المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي للاعبين بتنفيذ عددٍ من الكرات الثابتة والمتحركة من مسافات مختلفة على المرمى.

عمد المدرب لإجراء تدريبات تكتيكية من خلال مران تنافسي ركز فيه على الاستحواذ تحت ضغط وسرعة نقل الكرة من لمسة واحدة، مع سرعة التحول من الحالة الدفاعية إلى الهجومية والعكس.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بالكرات الثابتة والمتحركة .. الأهلي يواصل تحضيراته لمواجهة أحد
سبق

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة أحد في الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري، على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة، ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

استهلت عناصر الفريق الحصة التدريبية بتنفيذ عددٍ من التدريبات اللياقية وتمارين الإحماء باستخدام المعدات الخاصة بذلك، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات فنية متكاملة من خلال تطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية.

أوعز المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي للاعبين بتنفيذ عددٍ من الكرات الثابتة والمتحركة من مسافات مختلفة على المرمى.

عمد المدرب لإجراء تدريبات تكتيكية من خلال مران تنافسي ركز فيه على الاستحواذ تحت ضغط وسرعة نقل الكرة من لمسة واحدة، مع سرعة التحول من الحالة الدفاعية إلى الهجومية والعكس.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
10:23 PM

بالكرات الثابتة والمتحركة .. الأهلي يواصل تحضيراته لمواجهة أحد

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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واصل الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة أحد في الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري، على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة، ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

استهلت عناصر الفريق الحصة التدريبية بتنفيذ عددٍ من التدريبات اللياقية وتمارين الإحماء باستخدام المعدات الخاصة بذلك، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات فنية متكاملة من خلال تطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية.

أوعز المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي للاعبين بتنفيذ عددٍ من الكرات الثابتة والمتحركة من مسافات مختلفة على المرمى.

عمد المدرب لإجراء تدريبات تكتيكية من خلال مران تنافسي ركز فيه على الاستحواذ تحت ضغط وسرعة نقل الكرة من لمسة واحدة، مع سرعة التحول من الحالة الدفاعية إلى الهجومية والعكس.

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