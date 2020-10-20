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حرس الحدود يضبط 8 مواطنين ومقيمين خالفوا نظام الصيد البحري في جدة

تم تحرير محضر ضبط واستلام المخالفات ومصادرة أدوات الصيد المخالفة

نجح رجال حرس الحدود بجدة، بالتعاون مع موظفي وحدة الثروة السمكية، في ضبط ٥ مواطنين و٣ مقيمين خالفوا أنظمة الصيد البحري واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أنه جرى تحرير محضر ضبط واستلام للمخالفات من حرس الحدود، ومصادرة أدوات الصيد المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.

وأضاف الغامدي: تمكن موظفو الثروة السمكية عند القيام بجولة تفتيشية على قوارب الصيد بمركز القاد، من ضبط عاملين صيد من الجنسية المصرية بحوزتهم "شباك صيد نايلون مخالفة" تمت مصادرتها وتحرير محضر ضبط بالتعاون مع حرس الحدود بمركز القاد، كما باشر موظفو الثروة السمكية بلاغًا آخر واردًا من مركز حرس الحدود بالطفية بوجود مواطنين ومقيم وُجد بحوزتهم (٣) مسدسات بحرية مخالفة لنظام الصيد البحري، كما باشر موظفو الثروة السمكية البلاغ الوارد من مركز حرس الحدود بصروم، عن وجود ٣ مواطنين مخالفين لنظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة، ووجد بحوزتهم أدوات صيد مخالفة "٢ مشك"، وأصداف بحرية وأسماك صغيرة وسرطان البحر "أبو مقص"، وتمت إعادة الأصداف البحرية إلى البحر والتخلص من الأسماك وسرطان البحر لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكد "المهندس الغامدي" استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة حفاظًا على الثروات المائية الحية.

من جانبه، أكد مدير وحدة الثروة السمكية بجدة المهندس إبراهيم المالكي، أنه تمت مصادرة جميع الأدوات المخالفة، وتم استكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.

حرس الحدود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حرس الحدود يضبط 8 مواطنين ومقيمين خالفوا نظام الصيد البحري في جدة
سبق

نجح رجال حرس الحدود بجدة، بالتعاون مع موظفي وحدة الثروة السمكية، في ضبط ٥ مواطنين و٣ مقيمين خالفوا أنظمة الصيد البحري واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أنه جرى تحرير محضر ضبط واستلام للمخالفات من حرس الحدود، ومصادرة أدوات الصيد المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.

وأضاف الغامدي: تمكن موظفو الثروة السمكية عند القيام بجولة تفتيشية على قوارب الصيد بمركز القاد، من ضبط عاملين صيد من الجنسية المصرية بحوزتهم "شباك صيد نايلون مخالفة" تمت مصادرتها وتحرير محضر ضبط بالتعاون مع حرس الحدود بمركز القاد، كما باشر موظفو الثروة السمكية بلاغًا آخر واردًا من مركز حرس الحدود بالطفية بوجود مواطنين ومقيم وُجد بحوزتهم (٣) مسدسات بحرية مخالفة لنظام الصيد البحري، كما باشر موظفو الثروة السمكية البلاغ الوارد من مركز حرس الحدود بصروم، عن وجود ٣ مواطنين مخالفين لنظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة، ووجد بحوزتهم أدوات صيد مخالفة "٢ مشك"، وأصداف بحرية وأسماك صغيرة وسرطان البحر "أبو مقص"، وتمت إعادة الأصداف البحرية إلى البحر والتخلص من الأسماك وسرطان البحر لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكد "المهندس الغامدي" استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة حفاظًا على الثروات المائية الحية.

من جانبه، أكد مدير وحدة الثروة السمكية بجدة المهندس إبراهيم المالكي، أنه تمت مصادرة جميع الأدوات المخالفة، وتم استكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.

20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
12:34 PM

حرس الحدود يضبط 8 مواطنين ومقيمين خالفوا نظام الصيد البحري في جدة

تم تحرير محضر ضبط واستلام المخالفات ومصادرة أدوات الصيد المخالفة

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عبدالله الراجحي - جدة
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نجح رجال حرس الحدود بجدة، بالتعاون مع موظفي وحدة الثروة السمكية، في ضبط ٥ مواطنين و٣ مقيمين خالفوا أنظمة الصيد البحري واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أنه جرى تحرير محضر ضبط واستلام للمخالفات من حرس الحدود، ومصادرة أدوات الصيد المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.

وأضاف الغامدي: تمكن موظفو الثروة السمكية عند القيام بجولة تفتيشية على قوارب الصيد بمركز القاد، من ضبط عاملين صيد من الجنسية المصرية بحوزتهم "شباك صيد نايلون مخالفة" تمت مصادرتها وتحرير محضر ضبط بالتعاون مع حرس الحدود بمركز القاد، كما باشر موظفو الثروة السمكية بلاغًا آخر واردًا من مركز حرس الحدود بالطفية بوجود مواطنين ومقيم وُجد بحوزتهم (٣) مسدسات بحرية مخالفة لنظام الصيد البحري، كما باشر موظفو الثروة السمكية البلاغ الوارد من مركز حرس الحدود بصروم، عن وجود ٣ مواطنين مخالفين لنظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة، ووجد بحوزتهم أدوات صيد مخالفة "٢ مشك"، وأصداف بحرية وأسماك صغيرة وسرطان البحر "أبو مقص"، وتمت إعادة الأصداف البحرية إلى البحر والتخلص من الأسماك وسرطان البحر لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكد "المهندس الغامدي" استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة حفاظًا على الثروات المائية الحية.

من جانبه، أكد مدير وحدة الثروة السمكية بجدة المهندس إبراهيم المالكي، أنه تمت مصادرة جميع الأدوات المخالفة، وتم استكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.

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