تفاوتت مراتبهم.. قرار من "الفيصل" بترقية 66 موظفاً بإمارة مكة ومحافظاتها

مفاضلة وفق لوائح "الخدمة المدنية" والحقوق والمزايا المالية المقرة بالأمـر الملكي

أصدر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، قراراً بترقية 66 موظفاً بإمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها، تفاوتت مراتبهم من الثانية إلى العاشرة.

وبحسب القرار؛ فإن الترقيات جاءت بعد مفاضلة المشمولين بقرار الترقية وفق لوائح وزارة الخدمة المدنية، ولائحة الحقوق والمزايا المالية المقرة بالأمر الملكي الصادر في هذا الشأن.

بدورهم، اعتبر الموظفون المشمولون بالقرار، الترقيات حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد، ودافعاً لهم لتحقيق التميز في أداء المهام المنوطة بهم، وصولاً لتحقيق الأهداف والآمال المرجوة.