النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير مكافحة المخدرات يزور فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض

استقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، بمكتبه بمقر الفرع اليوم، مدير مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض اللواء الدكتور منصور بن عبدالله السبيعي.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الفرع وإدارة المخدرات بما يحقق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله-، وإنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند برفع مستوى التعاون بين الجهات ذات العلاقة.

حضر اللقاء: العميد صالح اللحيدان، ورئيس هيئة مدينة الرياض الشيخ عبدالله بن أحمد السلمان، ومساعد رئيس هيئة الرياض الشيخ محمد القرني، ومدير العلاقات والإعلام بالفرع الشيخ محمد السبر.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مدير مكافحة المخدرات يزور فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض
سبق

استقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، بمكتبه بمقر الفرع اليوم، مدير مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض اللواء الدكتور منصور بن عبدالله السبيعي.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الفرع وإدارة المخدرات بما يحقق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله-، وإنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند برفع مستوى التعاون بين الجهات ذات العلاقة.

حضر اللقاء: العميد صالح اللحيدان، ورئيس هيئة مدينة الرياض الشيخ عبدالله بن أحمد السلمان، ومساعد رئيس هيئة الرياض الشيخ محمد القرني، ومدير العلاقات والإعلام بالفرع الشيخ محمد السبر.

19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
11:40 PM

مدير مكافحة المخدرات يزور فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
280

استقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، بمكتبه بمقر الفرع اليوم، مدير مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض اللواء الدكتور منصور بن عبدالله السبيعي.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الفرع وإدارة المخدرات بما يحقق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله-، وإنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند برفع مستوى التعاون بين الجهات ذات العلاقة.

حضر اللقاء: العميد صالح اللحيدان، ورئيس هيئة مدينة الرياض الشيخ عبدالله بن أحمد السلمان، ومساعد رئيس هيئة الرياض الشيخ محمد القرني، ومدير العلاقات والإعلام بالفرع الشيخ محمد السبر.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,978
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,802
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,550
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,678

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة