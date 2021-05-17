النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 886 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1127 خلال الـ24 ساعة الماضية

تصنيف "فوربس" 2021.. هذه أقوى 10 شركات عائلية سعودية

مجموعة العليان تتصدّر وفق حجم الاستثمارات والأصول العقارية

اقتنصت "مجموعة العليان" صدارة قائمة فوربس 2021 لأقوى 10 شركات عائلية في السعودية بعد تفوقها على منافسيها من حيث حجم الاستثمارات في أسواق المال المحلية والعالمية والأصول العقارية.

وتسهم الشركات العائلية في الشرق الأوسط بنسبة كبيرة في النمو وفي عجلة الاقتصاد، وتستحوذ السعودية صاحبة الاقتصاد الأكبر في المنطقة العربية على نصيب الأسد من الشركات العائلية المدرجة في قائمة فوربس الشرق الأوسط "أقوى 100 شركة عائلية عربية 2021"، بواقع 36 شركة تعمل في قطاعات متنوعة وتسهم في تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.

وتصنف مجلة "فوربس" الأمريكية، الشركات العائلية وفقاً لحجم استثماراتها، بما في ذلك قيمة الملكية في الشركات المدرجة في أسواق المال، وقيمة الأصول في قطاعات العقارات والضيافة، وإيراداتها من الأصول الأخرى إضافة إلى عدد الموظفين وأداء القطاعات في الشركة وعمر الشركة وإرثها.

أقوى 10 شركات عائلية في 2021:

1- مجموعة العليان.

2- مجموعة المهيدب.

3- مجموعة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده.

4- شركة عبداللطيف جميل.

5- أصيلة للاستثمار.

6- مجموعة النهلة.

7- إبراهيم الجفالي وإخوانه.

8- مجموعة يوسف محمد ناغي وأولاده.

9- مجموعة الزامل القابضة.

10- فاس السعودية القابضة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تصنيف "فوربس" 2021.. هذه أقوى 10 شركات عائلية سعودية
سبق

اقتنصت "مجموعة العليان" صدارة قائمة فوربس 2021 لأقوى 10 شركات عائلية في السعودية بعد تفوقها على منافسيها من حيث حجم الاستثمارات في أسواق المال المحلية والعالمية والأصول العقارية.

وتسهم الشركات العائلية في الشرق الأوسط بنسبة كبيرة في النمو وفي عجلة الاقتصاد، وتستحوذ السعودية صاحبة الاقتصاد الأكبر في المنطقة العربية على نصيب الأسد من الشركات العائلية المدرجة في قائمة فوربس الشرق الأوسط "أقوى 100 شركة عائلية عربية 2021"، بواقع 36 شركة تعمل في قطاعات متنوعة وتسهم في تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.

وتصنف مجلة "فوربس" الأمريكية، الشركات العائلية وفقاً لحجم استثماراتها، بما في ذلك قيمة الملكية في الشركات المدرجة في أسواق المال، وقيمة الأصول في قطاعات العقارات والضيافة، وإيراداتها من الأصول الأخرى إضافة إلى عدد الموظفين وأداء القطاعات في الشركة وعمر الشركة وإرثها.

أقوى 10 شركات عائلية في 2021:

1- مجموعة العليان.

2- مجموعة المهيدب.

3- مجموعة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده.

4- شركة عبداللطيف جميل.

5- أصيلة للاستثمار.

6- مجموعة النهلة.

7- إبراهيم الجفالي وإخوانه.

8- مجموعة يوسف محمد ناغي وأولاده.

9- مجموعة الزامل القابضة.

10- فاس السعودية القابضة.

17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442
11:53 AM

تصنيف "فوربس" 2021.. هذه أقوى 10 شركات عائلية سعودية

مجموعة العليان تتصدّر وفق حجم الاستثمارات والأصول العقارية

A A A
خالد علي - الرياض
2
9,291

اقتنصت "مجموعة العليان" صدارة قائمة فوربس 2021 لأقوى 10 شركات عائلية في السعودية بعد تفوقها على منافسيها من حيث حجم الاستثمارات في أسواق المال المحلية والعالمية والأصول العقارية.

وتسهم الشركات العائلية في الشرق الأوسط بنسبة كبيرة في النمو وفي عجلة الاقتصاد، وتستحوذ السعودية صاحبة الاقتصاد الأكبر في المنطقة العربية على نصيب الأسد من الشركات العائلية المدرجة في قائمة فوربس الشرق الأوسط "أقوى 100 شركة عائلية عربية 2021"، بواقع 36 شركة تعمل في قطاعات متنوعة وتسهم في تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.

وتصنف مجلة "فوربس" الأمريكية، الشركات العائلية وفقاً لحجم استثماراتها، بما في ذلك قيمة الملكية في الشركات المدرجة في أسواق المال، وقيمة الأصول في قطاعات العقارات والضيافة، وإيراداتها من الأصول الأخرى إضافة إلى عدد الموظفين وأداء القطاعات في الشركة وعمر الشركة وإرثها.

أقوى 10 شركات عائلية في 2021:

1- مجموعة العليان.

2- مجموعة المهيدب.

3- مجموعة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده.

4- شركة عبداللطيف جميل.

5- أصيلة للاستثمار.

6- مجموعة النهلة.

7- إبراهيم الجفالي وإخوانه.

8- مجموعة يوسف محمد ناغي وأولاده.

9- مجموعة الزامل القابضة.

10- فاس السعودية القابضة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,841
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,577
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,282
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,105

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر
البـارحة تسـحرت..!!

البـارحة تسـحرت..!!

محمد الصيعري
القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

عبدالمحسن الحارثي
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

عبدالمحسن الحارثي
سمو ولي العهد وهوية المملكة

سمو ولي العهد وهوية المملكة

غسان محمد عسيلان
دروس من الصاروخ الصيني

دروس من الصاروخ الصيني

مها الجبر
تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

برجس البرجس
مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب
فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة