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ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين إلى 571

17 حالة وفاة جميعها في إقليم هوبي بوسط البلاد

ذكر التلفزيون الرسمي الصيني، اليوم الخميس، أن الصين أكدت ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 571 حالة.

وبلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 17 حالة بحلول نهاية الأربعاء، وجميعها في إقليم هوبي بوسط البلاد.

وكان منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية في ووهان، المدينة الواقعة في وسط البلاد، والتي سُجّلت فيها أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، "ستحد" من مخاطر انتشار هذا الفيروس عالميًّا.

وبعد اكتشاف المرض في اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وتايوان، سُجّلت أول إصابة في الولايات المتحدة الثلاثاء لرجل ثلاثيني متحدر من ووهان ويعيش في سياتل في شمال غرب الولايات المتحدة.

وهذا الفيروس هو نوع جديد من عائلة فيروسات الكورونا التي قد تُسبب أمراضًا غير مؤذية لدى الإنسان كالزكام، لكنها قد تكون مصدر أمراض قاتلة مثل السارس.

الصين فيروس كورونا الجديد

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ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين إلى 571
سبق

ذكر التلفزيون الرسمي الصيني، اليوم الخميس، أن الصين أكدت ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 571 حالة.

وبلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 17 حالة بحلول نهاية الأربعاء، وجميعها في إقليم هوبي بوسط البلاد.

وكان منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية في ووهان، المدينة الواقعة في وسط البلاد، والتي سُجّلت فيها أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، "ستحد" من مخاطر انتشار هذا الفيروس عالميًّا.

وبعد اكتشاف المرض في اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وتايوان، سُجّلت أول إصابة في الولايات المتحدة الثلاثاء لرجل ثلاثيني متحدر من ووهان ويعيش في سياتل في شمال غرب الولايات المتحدة.

وهذا الفيروس هو نوع جديد من عائلة فيروسات الكورونا التي قد تُسبب أمراضًا غير مؤذية لدى الإنسان كالزكام، لكنها قد تكون مصدر أمراض قاتلة مثل السارس.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
08:51 AM

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين إلى 571

17 حالة وفاة جميعها في إقليم هوبي بوسط البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر التلفزيون الرسمي الصيني، اليوم الخميس، أن الصين أكدت ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 571 حالة.

وبلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 17 حالة بحلول نهاية الأربعاء، وجميعها في إقليم هوبي بوسط البلاد.

وكان منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية في ووهان، المدينة الواقعة في وسط البلاد، والتي سُجّلت فيها أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، "ستحد" من مخاطر انتشار هذا الفيروس عالميًّا.

وبعد اكتشاف المرض في اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وتايوان، سُجّلت أول إصابة في الولايات المتحدة الثلاثاء لرجل ثلاثيني متحدر من ووهان ويعيش في سياتل في شمال غرب الولايات المتحدة.

وهذا الفيروس هو نوع جديد من عائلة فيروسات الكورونا التي قد تُسبب أمراضًا غير مؤذية لدى الإنسان كالزكام، لكنها قد تكون مصدر أمراض قاتلة مثل السارس.

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