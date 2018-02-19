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"طقس السبت": أمطار رعدية على معظم المناطق تُسبق برياحٍ سطحية وتدنٍ في الرؤية الأفقية

تكوُّن الضباب على جازان وعسير والباحة والطائف والمدينة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية على مناطق: الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، بريدة، الرياض، الشرقية؛ تُسبق بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية الأفقية، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة (الطائف)، المدينة المنوّرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف؛ قد يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجياً إلى جنوبية شرقية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"طقس السبت": أمطار رعدية على معظم المناطق تُسبق برياحٍ سطحية وتدنٍ في الرؤية الأفقية
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية على مناطق: الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، بريدة، الرياض، الشرقية؛ تُسبق بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية الأفقية، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة (الطائف)، المدينة المنوّرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف؛ قد يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجياً إلى جنوبية شرقية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
10:07 AM
اخر تعديل
19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
02:31 PM

"طقس السبت": أمطار رعدية على معظم المناطق تُسبق برياحٍ سطحية وتدنٍ في الرؤية الأفقية

تكوُّن الضباب على جازان وعسير والباحة والطائف والمدينة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
2,017

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية على مناطق: الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، بريدة، الرياض، الشرقية؛ تُسبق بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية الأفقية، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة (الطائف)، المدينة المنوّرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف؛ قد يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجياً إلى جنوبية شرقية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

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