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"عبدالعزيز الخيرية" بتبوك تتفاعل مع مناشدة أحد المواطنين لإيوائه

بعد ساعات من نشر مناشدته عبر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل

تفاعلت جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمنطقة تبوك مع مناشدة أحد المواطنين، وذلك بعد أن ظهر في مقطع فيديو متداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يطالب بإيوائه بعد أن تقطعت به السبل في مدينة تبوك.

وتفصيلاً، وجَّه الأمين العام للجمعية، الدكتور عبدالله بن بدوى الشريف، بعد ساعات قليلة على مناشدة المواطن، الجمعية بمتابعة حالته، والوقوف عليها. وتبيَّن أن المواطن اتخذ من أحد المواقع غير الصالحة للإيواء مسكنًا له، وحالته تستدعي التدخل العاجل؛ الأمر الذي قامت على إثره الجمعية بنقله من الموقع إلى إحدى الغرف الفندقية، وتأمينه بالاحتياجات الضرورية لحين اكتمال أوراقه الثبوتية من فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، على أن يتم متابعة حالته بشكل دوري. علمًا بأن المواطن هو أحد مستفيدي الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل.

وأكد "الشريف" أن الجمعية تقف على مسافة واحدة من كل المحتاجين، وتتعامل مع الجميع بمسطرة واحدة، وأن أبوابها مفتوحة على الدوام لكل من تثبت حاجته.

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"عبدالعزيز الخيرية" بتبوك تتفاعل مع مناشدة أحد المواطنين لإيوائه
سبق

تفاعلت جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمنطقة تبوك مع مناشدة أحد المواطنين، وذلك بعد أن ظهر في مقطع فيديو متداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يطالب بإيوائه بعد أن تقطعت به السبل في مدينة تبوك.

وتفصيلاً، وجَّه الأمين العام للجمعية، الدكتور عبدالله بن بدوى الشريف، بعد ساعات قليلة على مناشدة المواطن، الجمعية بمتابعة حالته، والوقوف عليها. وتبيَّن أن المواطن اتخذ من أحد المواقع غير الصالحة للإيواء مسكنًا له، وحالته تستدعي التدخل العاجل؛ الأمر الذي قامت على إثره الجمعية بنقله من الموقع إلى إحدى الغرف الفندقية، وتأمينه بالاحتياجات الضرورية لحين اكتمال أوراقه الثبوتية من فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، على أن يتم متابعة حالته بشكل دوري. علمًا بأن المواطن هو أحد مستفيدي الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل.

وأكد "الشريف" أن الجمعية تقف على مسافة واحدة من كل المحتاجين، وتتعامل مع الجميع بمسطرة واحدة، وأن أبوابها مفتوحة على الدوام لكل من تثبت حاجته.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
08:55 PM

"عبدالعزيز الخيرية" بتبوك تتفاعل مع مناشدة أحد المواطنين لإيوائه

بعد ساعات من نشر مناشدته عبر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل

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بدر الجبل - تبوك
0
1,377

تفاعلت جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمنطقة تبوك مع مناشدة أحد المواطنين، وذلك بعد أن ظهر في مقطع فيديو متداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يطالب بإيوائه بعد أن تقطعت به السبل في مدينة تبوك.

وتفصيلاً، وجَّه الأمين العام للجمعية، الدكتور عبدالله بن بدوى الشريف، بعد ساعات قليلة على مناشدة المواطن، الجمعية بمتابعة حالته، والوقوف عليها. وتبيَّن أن المواطن اتخذ من أحد المواقع غير الصالحة للإيواء مسكنًا له، وحالته تستدعي التدخل العاجل؛ الأمر الذي قامت على إثره الجمعية بنقله من الموقع إلى إحدى الغرف الفندقية، وتأمينه بالاحتياجات الضرورية لحين اكتمال أوراقه الثبوتية من فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، على أن يتم متابعة حالته بشكل دوري. علمًا بأن المواطن هو أحد مستفيدي الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل.

وأكد "الشريف" أن الجمعية تقف على مسافة واحدة من كل المحتاجين، وتتعامل مع الجميع بمسطرة واحدة، وأن أبوابها مفتوحة على الدوام لكل من تثبت حاجته.

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