حقيقة السوريين السبعة مقطوعي الرؤوس داخل شقة في بيروت

قوى الأمن اللبناني تكشف التفاصيل

كشفت قوى الأمن اللبناني حقيقة "العثور على 7 قتلى من الجنسية السورية داخل شقة في بيروت مقطوعي الرؤوس، وقد تعرضوا للسرقة".

وقالت "قوى الأمن": هذا الخبر عار من الصحة، ودعت في تغريدة على حسابها في "تويتر"، المواطنين لعدم الأخذ بهذه الأخبار وعدم التسرع بترويجها قبل التأكد من صحتها.