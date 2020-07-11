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حقيقة السوريين السبعة مقطوعي الرؤوس داخل شقة في بيروت

قوى الأمن اللبناني تكشف التفاصيل

كشفت قوى الأمن اللبناني حقيقة "العثور على 7 قتلى من الجنسية السورية داخل شقة في بيروت مقطوعي الرؤوس، وقد تعرضوا للسرقة".
وقالت "قوى الأمن": هذا الخبر عار من الصحة، ودعت في تغريدة على حسابها في "تويتر"، المواطنين لعدم الأخذ بهذه الأخبار وعدم التسرع بترويجها قبل التأكد من صحتها.

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حقيقة السوريين السبعة مقطوعي الرؤوس داخل شقة في بيروت
سبق

كشفت قوى الأمن اللبناني حقيقة "العثور على 7 قتلى من الجنسية السورية داخل شقة في بيروت مقطوعي الرؤوس، وقد تعرضوا للسرقة".
وقالت "قوى الأمن": هذا الخبر عار من الصحة، ودعت في تغريدة على حسابها في "تويتر"، المواطنين لعدم الأخذ بهذه الأخبار وعدم التسرع بترويجها قبل التأكد من صحتها.

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
05:28 PM

حقيقة السوريين السبعة مقطوعي الرؤوس داخل شقة في بيروت

قوى الأمن اللبناني تكشف التفاصيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,021

كشفت قوى الأمن اللبناني حقيقة "العثور على 7 قتلى من الجنسية السورية داخل شقة في بيروت مقطوعي الرؤوس، وقد تعرضوا للسرقة".
وقالت "قوى الأمن": هذا الخبر عار من الصحة، ودعت في تغريدة على حسابها في "تويتر"، المواطنين لعدم الأخذ بهذه الأخبار وعدم التسرع بترويجها قبل التأكد من صحتها.

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