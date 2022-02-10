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ترقّب لمزاد "جواهر المدينة" بعد ساعات.. يعرض منتجعًا وفنادق وأراضي

المدينة المنورة تجتذب 20% من الطلب العقاري مقابل ندرة العرض

يترقب المستثمرون العقاريون طرح خمس فرصٍ عقاريةٍ في المدينة المنورة وينبع، وذلك في مزاد جواهر المدينة المنورة العلني، عند الرابعة من عصر اليوم في قاعة طيبة بفندق لي مريديان المدينة، مع إمكانية الحضور من خلال فروع إتقان العقارية في الرياض وجدة، أو عبر ZOOM للراغبين في المشاركة عن بُعد.

وتشير التقديرات إلى أن المدينة المنورة تستحوذ على أكثر من 20% من الطلب على سوق العقار السعودي مقابل ندرة في العرض، وتزخر المنطقة بمعالم جذب على مستوى المحلي والعالمي أبرزها الحرم المدني الشريف، بالإضافة إلى مقدرات أثرية وحضرية جاذبة.

وحسب ما أفادت شركة إتقان العقارية؛ فإن المزاد يشتمل على خمسة منتجاتٍ عقاريةٍ هي: (1) منتجع لؤلؤة ينبع، (2) فندق البستان طيبة، (3) فندق أرجوان الذهبي، (4) أرض الدائري الثاني، (5) أرض الدائري الثالث.

ويشترط لدخول المزاد الحضور الشخصي أو من خلال وكيل، وإحضار شيك مصدق بقيمة 500 ألف ريال عن كل عقار يسترجع في حال عدم رسوّ المزاد على المتقدم، وحول آلية حضور المزايدين فستكون من خلال فروع شركة إتقان العقارية في جدة والرياض، أو عن طريق برنامج ZOOM للتواصل عن بُعد في خطوة تهدف لتيسير المشاركة ومواكبة التحول الذي تقوده رؤية المملكة 2030.

ويعتبر منتجع لؤلؤة ينبع بمساحة إجمالية تفوق 51 ألف متر أكبر منتجع سياحي في ينبع البحر، ويحتوي على 244 جناحًا متوسطًا و36 جناحًا ملكيًّا ومطاعم وقاعات ونادٍ صحي وشاليهات خاصة قرب وسط المدينة ومراكز التسوق.

أما برج البستان طيبة المؤلف من 15 دوراً و170 وحدة سكنية، فيعدّ من أشهر فنادق المدينة المنورة، ويقع في المنطقة المركزية، حيث يبعد عن الحرم المدني قرابة دقيقتين سيراً على الأقدام.

وسيعرض في المزاد فندق أرجوان الذهبي المكون من 14 دوراً بطرازه المعماري الحديث وإطلالته الواسعة على ثلاث واجهات في المنطقة المركزية، على بُعد خمس دقائق سيرًا على الأقدام من الحرم المدني الشريف.

ويُعرض في المزاد قطعتا أرض الدائري الثاني، والدائري الثالث، في مواقع متميزة وقريبة من الأحياء الراقية والخدمات اللوجستية، وهو ما يجعلها مناسبة للاستثمارات السكنية والتجارية الكبرى مثل مشاريع البوليفار ومراكز التسوق والأبراج التجارية.

ويمكن الاطلاع على ملف الفرص الاستثمارية على الرابط https://bit.ly/3gx510L وفي حال وجود أي استفسارات؛ يمكن التواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم 920001019 أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة.

مزاد جواهر المدينة المنورة المدينة المنورة ينبع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ترقّب لمزاد "جواهر المدينة" بعد ساعات.. يعرض منتجعًا وفنادق وأراضي
سبق

يترقب المستثمرون العقاريون طرح خمس فرصٍ عقاريةٍ في المدينة المنورة وينبع، وذلك في مزاد جواهر المدينة المنورة العلني، عند الرابعة من عصر اليوم في قاعة طيبة بفندق لي مريديان المدينة، مع إمكانية الحضور من خلال فروع إتقان العقارية في الرياض وجدة، أو عبر ZOOM للراغبين في المشاركة عن بُعد.

وتشير التقديرات إلى أن المدينة المنورة تستحوذ على أكثر من 20% من الطلب على سوق العقار السعودي مقابل ندرة في العرض، وتزخر المنطقة بمعالم جذب على مستوى المحلي والعالمي أبرزها الحرم المدني الشريف، بالإضافة إلى مقدرات أثرية وحضرية جاذبة.

وحسب ما أفادت شركة إتقان العقارية؛ فإن المزاد يشتمل على خمسة منتجاتٍ عقاريةٍ هي: (1) منتجع لؤلؤة ينبع، (2) فندق البستان طيبة، (3) فندق أرجوان الذهبي، (4) أرض الدائري الثاني، (5) أرض الدائري الثالث.

ويشترط لدخول المزاد الحضور الشخصي أو من خلال وكيل، وإحضار شيك مصدق بقيمة 500 ألف ريال عن كل عقار يسترجع في حال عدم رسوّ المزاد على المتقدم، وحول آلية حضور المزايدين فستكون من خلال فروع شركة إتقان العقارية في جدة والرياض، أو عن طريق برنامج ZOOM للتواصل عن بُعد في خطوة تهدف لتيسير المشاركة ومواكبة التحول الذي تقوده رؤية المملكة 2030.

ويعتبر منتجع لؤلؤة ينبع بمساحة إجمالية تفوق 51 ألف متر أكبر منتجع سياحي في ينبع البحر، ويحتوي على 244 جناحًا متوسطًا و36 جناحًا ملكيًّا ومطاعم وقاعات ونادٍ صحي وشاليهات خاصة قرب وسط المدينة ومراكز التسوق.

أما برج البستان طيبة المؤلف من 15 دوراً و170 وحدة سكنية، فيعدّ من أشهر فنادق المدينة المنورة، ويقع في المنطقة المركزية، حيث يبعد عن الحرم المدني قرابة دقيقتين سيراً على الأقدام.

وسيعرض في المزاد فندق أرجوان الذهبي المكون من 14 دوراً بطرازه المعماري الحديث وإطلالته الواسعة على ثلاث واجهات في المنطقة المركزية، على بُعد خمس دقائق سيرًا على الأقدام من الحرم المدني الشريف.

ويُعرض في المزاد قطعتا أرض الدائري الثاني، والدائري الثالث، في مواقع متميزة وقريبة من الأحياء الراقية والخدمات اللوجستية، وهو ما يجعلها مناسبة للاستثمارات السكنية والتجارية الكبرى مثل مشاريع البوليفار ومراكز التسوق والأبراج التجارية.

ويمكن الاطلاع على ملف الفرص الاستثمارية على الرابط https://bit.ly/3gx510L وفي حال وجود أي استفسارات؛ يمكن التواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم 920001019 أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
12:59 PM
اخر تعديل
10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
05:06 PM

ترقّب لمزاد "جواهر المدينة" بعد ساعات.. يعرض منتجعًا وفنادق وأراضي

المدينة المنورة تجتذب 20% من الطلب العقاري مقابل ندرة العرض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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يترقب المستثمرون العقاريون طرح خمس فرصٍ عقاريةٍ في المدينة المنورة وينبع، وذلك في مزاد جواهر المدينة المنورة العلني، عند الرابعة من عصر اليوم في قاعة طيبة بفندق لي مريديان المدينة، مع إمكانية الحضور من خلال فروع إتقان العقارية في الرياض وجدة، أو عبر ZOOM للراغبين في المشاركة عن بُعد.

وتشير التقديرات إلى أن المدينة المنورة تستحوذ على أكثر من 20% من الطلب على سوق العقار السعودي مقابل ندرة في العرض، وتزخر المنطقة بمعالم جذب على مستوى المحلي والعالمي أبرزها الحرم المدني الشريف، بالإضافة إلى مقدرات أثرية وحضرية جاذبة.

وحسب ما أفادت شركة إتقان العقارية؛ فإن المزاد يشتمل على خمسة منتجاتٍ عقاريةٍ هي: (1) منتجع لؤلؤة ينبع، (2) فندق البستان طيبة، (3) فندق أرجوان الذهبي، (4) أرض الدائري الثاني، (5) أرض الدائري الثالث.

ويشترط لدخول المزاد الحضور الشخصي أو من خلال وكيل، وإحضار شيك مصدق بقيمة 500 ألف ريال عن كل عقار يسترجع في حال عدم رسوّ المزاد على المتقدم، وحول آلية حضور المزايدين فستكون من خلال فروع شركة إتقان العقارية في جدة والرياض، أو عن طريق برنامج ZOOM للتواصل عن بُعد في خطوة تهدف لتيسير المشاركة ومواكبة التحول الذي تقوده رؤية المملكة 2030.

ويعتبر منتجع لؤلؤة ينبع بمساحة إجمالية تفوق 51 ألف متر أكبر منتجع سياحي في ينبع البحر، ويحتوي على 244 جناحًا متوسطًا و36 جناحًا ملكيًّا ومطاعم وقاعات ونادٍ صحي وشاليهات خاصة قرب وسط المدينة ومراكز التسوق.

أما برج البستان طيبة المؤلف من 15 دوراً و170 وحدة سكنية، فيعدّ من أشهر فنادق المدينة المنورة، ويقع في المنطقة المركزية، حيث يبعد عن الحرم المدني قرابة دقيقتين سيراً على الأقدام.

وسيعرض في المزاد فندق أرجوان الذهبي المكون من 14 دوراً بطرازه المعماري الحديث وإطلالته الواسعة على ثلاث واجهات في المنطقة المركزية، على بُعد خمس دقائق سيرًا على الأقدام من الحرم المدني الشريف.

ويُعرض في المزاد قطعتا أرض الدائري الثاني، والدائري الثالث، في مواقع متميزة وقريبة من الأحياء الراقية والخدمات اللوجستية، وهو ما يجعلها مناسبة للاستثمارات السكنية والتجارية الكبرى مثل مشاريع البوليفار ومراكز التسوق والأبراج التجارية.

ويمكن الاطلاع على ملف الفرص الاستثمارية على الرابط https://bit.ly/3gx510L وفي حال وجود أي استفسارات؛ يمكن التواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم 920001019 أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة.

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