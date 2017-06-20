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عُثر على سيارته وبَقِيَ مفقودًا.. 25 يومًا على اختفاء "المطيري" وذووه يناشدون

أرسل موقعه لأحد أقاربه واختفى.. والجهات الأمنية والفِرَق التطوعية تبحث

تكثّف الجهات الأمنية بالعاصمة الرياض وفِرَق تطوعية، جهودها للبحث عن المفقود "متعب المطيري"، من أهالي شقراء، الذي فُقِد منذ 22 من رمضان، بعد خروجه بسيارته بمنطقة بين ديراب والحائر؛ حيث عُثر على سيارته، ولم يُعثر عليه حتى الوقت الحالي.

وجدد ذوو المفقود مُطالبتهم بتكثيف البحث عن المفقود؛ حيث خرج ولم يعد منذ 25 يومًا، وانقطعت أخباره؛ حيث أرسل موقعه قبل اختفائه لأحد أقاربه وحين حضور قريبه وجد المركبة وبها المفتاح، ولم يجده؛ حيث قام بالمشي على قدميه بين ديراب والحائر بالقرب من مركز الأبحاث والتجارب الزراعية، ولم يعثر له على أثر حتى الآن.

كما دعت أسرة المفقود "المطيري" من يشاهده أو يملك أي معلومات، إلى التواصل مع الجهات الأمنية، أو على الرقم 0536838077.

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عُثر على سيارته وبَقِيَ مفقودًا.. 25 يومًا على اختفاء "المطيري" وذووه يناشدون
سبق

تكثّف الجهات الأمنية بالعاصمة الرياض وفِرَق تطوعية، جهودها للبحث عن المفقود "متعب المطيري"، من أهالي شقراء، الذي فُقِد منذ 22 من رمضان، بعد خروجه بسيارته بمنطقة بين ديراب والحائر؛ حيث عُثر على سيارته، ولم يُعثر عليه حتى الوقت الحالي.

وجدد ذوو المفقود مُطالبتهم بتكثيف البحث عن المفقود؛ حيث خرج ولم يعد منذ 25 يومًا، وانقطعت أخباره؛ حيث أرسل موقعه قبل اختفائه لأحد أقاربه وحين حضور قريبه وجد المركبة وبها المفتاح، ولم يجده؛ حيث قام بالمشي على قدميه بين ديراب والحائر بالقرب من مركز الأبحاث والتجارب الزراعية، ولم يعثر له على أثر حتى الآن.

كما دعت أسرة المفقود "المطيري" من يشاهده أو يملك أي معلومات، إلى التواصل مع الجهات الأمنية، أو على الرقم 0536838077.

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
08:36 AM

عُثر على سيارته وبَقِيَ مفقودًا.. 25 يومًا على اختفاء "المطيري" وذووه يناشدون

أرسل موقعه لأحد أقاربه واختفى.. والجهات الأمنية والفِرَق التطوعية تبحث

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سعود الدعجاني - الرياض
0
968

تكثّف الجهات الأمنية بالعاصمة الرياض وفِرَق تطوعية، جهودها للبحث عن المفقود "متعب المطيري"، من أهالي شقراء، الذي فُقِد منذ 22 من رمضان، بعد خروجه بسيارته بمنطقة بين ديراب والحائر؛ حيث عُثر على سيارته، ولم يُعثر عليه حتى الوقت الحالي.

وجدد ذوو المفقود مُطالبتهم بتكثيف البحث عن المفقود؛ حيث خرج ولم يعد منذ 25 يومًا، وانقطعت أخباره؛ حيث أرسل موقعه قبل اختفائه لأحد أقاربه وحين حضور قريبه وجد المركبة وبها المفتاح، ولم يجده؛ حيث قام بالمشي على قدميه بين ديراب والحائر بالقرب من مركز الأبحاث والتجارب الزراعية، ولم يعثر له على أثر حتى الآن.

كما دعت أسرة المفقود "المطيري" من يشاهده أو يملك أي معلومات، إلى التواصل مع الجهات الأمنية، أو على الرقم 0536838077.

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