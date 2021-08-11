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"هيئة النقل" تحدد تفاصيل مبادرة دعم الأفراد العاملين في نشاط توجيه المركبات

تهدف إلى تخفيف آثار تراجع الدخل جراء الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع الفيروس

أفادت الهيئة العامة للنقل أن المتقدمين على مبادرة دعم الأفراد العاملين في نشاط توجيه المركبات، يمكنهم معرفة مدى استحقاقهم من عدمه، حيث سيتم الصرف قريباً من قبل الجهات المعنية.

وقالت الهيئة العامة للنقل عبر حسابها بـ"تويتر": هذه المبادرة تهدف إلى دعم السعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات والمسجلين لدى الهيئة العامة للنقل ويعملون بمقدار دوام كامل والذين تأثر دخلهم بسبب قلة الطلب على النشاط نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من رواتب السعوديين لهم ولمدة ثلاثة أشهر.

وأضافت: الفئة والأنشطة المستهدفة تشمل الأفراد السعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات والمسجلين لدى الهيئة العامة للنقل ويعملون بمقدار دوام كامل في النشاط وذلك خلال فترة ما قبل الإجراءات الاحترازية المتخذة بسبب فيروس كورونا الجديد.

وأردفت: تتضمن الاشتراطات أن يكون الفرد المدعوم سبق وأن عمل بمقدار دوام كامل وذلك خلال شهري يناير وفبراير من العام 2020م، إضافة إلى عدم ارتباط الفرد المدعوم بوظيفة أخرى ومتفرغ للعمل في النشاط.

وتابعت: بالنسبة لفترات التقديم، فسيتم فتح باب التقديم على المبادرة واستقبال الطلبات وذلك ابتداءً من تاريخ 22 مايو 2020م وحتى تاريخ 15 يونيو 2020م.

وقالت الهيئة: آخر موعد لاستقبال الطلبات هو تاريخ 15 يونيو 2020م ولن يتم قبول أي طلب بعدها، التقديم على المبادرة لا يعني قبول الطلب، في حال وجود خلل أثناء التقديم، يمكنك التواصل مع الدعم الفني المخصص لهذه المبادرة عبر البريد الالكتروني التالي (vds@tga.gov.sa).

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"هيئة النقل" تحدد تفاصيل مبادرة دعم الأفراد العاملين في نشاط توجيه المركبات
سبق

أفادت الهيئة العامة للنقل أن المتقدمين على مبادرة دعم الأفراد العاملين في نشاط توجيه المركبات، يمكنهم معرفة مدى استحقاقهم من عدمه، حيث سيتم الصرف قريباً من قبل الجهات المعنية.

وقالت الهيئة العامة للنقل عبر حسابها بـ"تويتر": هذه المبادرة تهدف إلى دعم السعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات والمسجلين لدى الهيئة العامة للنقل ويعملون بمقدار دوام كامل والذين تأثر دخلهم بسبب قلة الطلب على النشاط نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من رواتب السعوديين لهم ولمدة ثلاثة أشهر.

وأضافت: الفئة والأنشطة المستهدفة تشمل الأفراد السعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات والمسجلين لدى الهيئة العامة للنقل ويعملون بمقدار دوام كامل في النشاط وذلك خلال فترة ما قبل الإجراءات الاحترازية المتخذة بسبب فيروس كورونا الجديد.

وأردفت: تتضمن الاشتراطات أن يكون الفرد المدعوم سبق وأن عمل بمقدار دوام كامل وذلك خلال شهري يناير وفبراير من العام 2020م، إضافة إلى عدم ارتباط الفرد المدعوم بوظيفة أخرى ومتفرغ للعمل في النشاط.

وتابعت: بالنسبة لفترات التقديم، فسيتم فتح باب التقديم على المبادرة واستقبال الطلبات وذلك ابتداءً من تاريخ 22 مايو 2020م وحتى تاريخ 15 يونيو 2020م.

وقالت الهيئة: آخر موعد لاستقبال الطلبات هو تاريخ 15 يونيو 2020م ولن يتم قبول أي طلب بعدها، التقديم على المبادرة لا يعني قبول الطلب، في حال وجود خلل أثناء التقديم، يمكنك التواصل مع الدعم الفني المخصص لهذه المبادرة عبر البريد الالكتروني التالي (vds@tga.gov.sa).

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
04:43 PM

"هيئة النقل" تحدد تفاصيل مبادرة دعم الأفراد العاملين في نشاط توجيه المركبات

تهدف إلى تخفيف آثار تراجع الدخل جراء الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع الفيروس

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ذياب الشمري - الرياض
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أفادت الهيئة العامة للنقل أن المتقدمين على مبادرة دعم الأفراد العاملين في نشاط توجيه المركبات، يمكنهم معرفة مدى استحقاقهم من عدمه، حيث سيتم الصرف قريباً من قبل الجهات المعنية.

وقالت الهيئة العامة للنقل عبر حسابها بـ"تويتر": هذه المبادرة تهدف إلى دعم السعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات والمسجلين لدى الهيئة العامة للنقل ويعملون بمقدار دوام كامل والذين تأثر دخلهم بسبب قلة الطلب على النشاط نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من رواتب السعوديين لهم ولمدة ثلاثة أشهر.

وأضافت: الفئة والأنشطة المستهدفة تشمل الأفراد السعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات والمسجلين لدى الهيئة العامة للنقل ويعملون بمقدار دوام كامل في النشاط وذلك خلال فترة ما قبل الإجراءات الاحترازية المتخذة بسبب فيروس كورونا الجديد.

وأردفت: تتضمن الاشتراطات أن يكون الفرد المدعوم سبق وأن عمل بمقدار دوام كامل وذلك خلال شهري يناير وفبراير من العام 2020م، إضافة إلى عدم ارتباط الفرد المدعوم بوظيفة أخرى ومتفرغ للعمل في النشاط.

وتابعت: بالنسبة لفترات التقديم، فسيتم فتح باب التقديم على المبادرة واستقبال الطلبات وذلك ابتداءً من تاريخ 22 مايو 2020م وحتى تاريخ 15 يونيو 2020م.

وقالت الهيئة: آخر موعد لاستقبال الطلبات هو تاريخ 15 يونيو 2020م ولن يتم قبول أي طلب بعدها، التقديم على المبادرة لا يعني قبول الطلب، في حال وجود خلل أثناء التقديم، يمكنك التواصل مع الدعم الفني المخصص لهذه المبادرة عبر البريد الالكتروني التالي (vds@tga.gov.sa).

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