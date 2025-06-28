ينبع .. لجنة التحقيق تبحث أسباب حادثة انهيار مبنى تحت الإنشاء بحي البندر

أدى لمصرع شخصين وإصابة ثالث.. وتقرّر إزالة الجزء المتبقي بالمبنى

بدأت اللجنة المشكلة من قبل محافظ ينبع بالتحقيق في حادثة انهيار مبنى تحت الإنشاء مكوّن من دوريْن وملحق مقام من الكمرات الحديدية والحوائط الخرسانية الحاملة ومسقوف بالزنك والخرسانة المسلحة بحي البندر في محافظة ينبع التي أودت بحياة شخصين وإصابة شخص ثالث نقل إلى مستشفى ينبع العام.

وفي التفاصيل، أوضحت المعلومات أن اللجنة مكونة من الدفاع المدني وهيئة الرقابة والتحقيق والبلدية والشرطة وبعض من الجهات المدنية والأمنية لتحقق في حيثيات الحادثة وأسباب انهيار المبنى تحت الإنشاء بعد الرفع لمحافظ ينبع بطلب تشكيل لجنة عاجلة من الجهات ذات الاختصاص للبدء بإجراءات التحقيق.

وقررت اللجنة إزالة المبنى المتبقي من المبنى المنهار، وقد قامت بمخاطبة لجنة المباني الآيلة للسقوط بالمحافظة لإزالته حيث مازالت أعمال التحقيق جارية في الحادثة.

وكانت فرق الدفاع المدني بمحافظة ينبع قد نجحت في انتشال جثتَي شخصيْن أحدهما باكستاني والآخر مصري كانتا محتجزتين بعد إزالة الأنقاض، إضافة إلى أنه تم إخراج شخص مصاب مباشرة -باكستاني الجنسية- وتم نقله عن طريق الهلال الأحمر إلى مستشفى ينبع العام.