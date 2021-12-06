وقعت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان على 13 مذكرة تفاهم من أجل العمل المشترك في مشروعات محددة ضمن القطاعات الاقتصادية الواعدة.
المملكة وسلطنة عمان توقعان على ١٣ مذكرة تفاهم للعمل المشترك
في مشروعات محددة ضمن القطاعات الاقتصادية الواعدة
وقعت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان على 13 مذكرة تفاهم من أجل العمل المشترك في مشروعات محددة ضمن القطاعات الاقتصادية الواعدة.
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المملكة وسلطنة عمان توقعان على ١٣ مذكرة تفاهم للعمل المشتركصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-06
06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
06:39 PM
المملكة وسلطنة عمان توقعان على ١٣ مذكرة تفاهم للعمل المشترك
في مشروعات محددة ضمن القطاعات الاقتصادية الواعدة
وقعت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان على 13 مذكرة تفاهم من أجل العمل المشترك في مشروعات محددة ضمن القطاعات الاقتصادية الواعدة.
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