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رابع دولة تبلغ الحد.. وفيات "كورونا" في فرنسا تتخطى 20 ألفاً

عدد المنومين في وحدات الرعاية المكثفة انخفض لليوم الثاني

زاد العدد الرسمي للوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا على 20 ألفاً، اليوم (الاثنين)، لتصبح رابع دولة تتجاوز هذا الحد بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة، كما تسارعت وتيرة الوفيات فيها مرة أخرى بعد عدة أيام من التباطؤ.

وأوضح مدير هيئة الصحة العامة في فرنسا جيروم سالومون، في مؤتمر صحفي، أن الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا ارتفعت بنسبة 2.8 في المئة لتصل إلى 20265 حالة مقابل زيادة بنسبة اثنين في المئة أمس، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن عدد الأشخاص في وحدات الرعاية المكثفة انخفض لليوم الثاني عشر على التوالي، مما يشير إلى أن تطبيق إجراءات العزل العام بأنحاء البلاد منذ ما يزيد على شهر كان له آثار إيجابية في احتواء المرض.

فرنسا فيروس كورونا الجديد

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رابع دولة تبلغ الحد.. وفيات "كورونا" في فرنسا تتخطى 20 ألفاً
سبق

زاد العدد الرسمي للوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا على 20 ألفاً، اليوم (الاثنين)، لتصبح رابع دولة تتجاوز هذا الحد بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة، كما تسارعت وتيرة الوفيات فيها مرة أخرى بعد عدة أيام من التباطؤ.

وأوضح مدير هيئة الصحة العامة في فرنسا جيروم سالومون، في مؤتمر صحفي، أن الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا ارتفعت بنسبة 2.8 في المئة لتصل إلى 20265 حالة مقابل زيادة بنسبة اثنين في المئة أمس، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن عدد الأشخاص في وحدات الرعاية المكثفة انخفض لليوم الثاني عشر على التوالي، مما يشير إلى أن تطبيق إجراءات العزل العام بأنحاء البلاد منذ ما يزيد على شهر كان له آثار إيجابية في احتواء المرض.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
10:03 PM

رابع دولة تبلغ الحد.. وفيات "كورونا" في فرنسا تتخطى 20 ألفاً

عدد المنومين في وحدات الرعاية المكثفة انخفض لليوم الثاني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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زاد العدد الرسمي للوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا على 20 ألفاً، اليوم (الاثنين)، لتصبح رابع دولة تتجاوز هذا الحد بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة، كما تسارعت وتيرة الوفيات فيها مرة أخرى بعد عدة أيام من التباطؤ.

وأوضح مدير هيئة الصحة العامة في فرنسا جيروم سالومون، في مؤتمر صحفي، أن الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا ارتفعت بنسبة 2.8 في المئة لتصل إلى 20265 حالة مقابل زيادة بنسبة اثنين في المئة أمس، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن عدد الأشخاص في وحدات الرعاية المكثفة انخفض لليوم الثاني عشر على التوالي، مما يشير إلى أن تطبيق إجراءات العزل العام بأنحاء البلاد منذ ما يزيد على شهر كان له آثار إيجابية في احتواء المرض.

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