18 جريحاً جراء زلزال بقوة 6.2 جنوب شرق إيران

أصيبوا بصورة غير مباشرة خلال الهرب من المنازل

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس "ريختر"، منطقة كرمان في جنوب شرق إيران، ظهر الثلاثاء ، ولم يؤد إلى خسائر كبيرة.



وبحسب وكالة أنباء "فارس"، قال قائد أجهزة الطوارئ قوله بعيد ساعة من الزلزال: تم نقل امرأة إلى المستشفى بعد تعرضها لإصابات في بلدة رافار، وتضرر منازل قديمة في ست قرى.



وقال رئيس مركز ادارة الحوادث والطوارئ الطبية في محافظة كرمان محمد صابري، بحسب وكالة "ارنا": 17 شخصاً أصيبوا جراء حالة الرعب والهلع في منطقة هجدك في كرمان جنوب شرق البلاد.



وأضاف أن جميع الجرحى أصيبوا بصورة غير مباشرة خلال الهرب من المنازل خوفاً من انهيارها عليهم.



وأفاد مركز رصد الزلازل في جامعة طهران بأن الهزة وقعت عند الساعة 12:13 (08:43 ت غ) وتم تحديد مركزها قرب بلدة هيجداك على بعد 50 كم شمال كرمان "800 كلم جنوب شرق طهران"، في منطقة تعرضت لزلزال بقوة ست درجات في الأول من ديسمبر من دون أن يوقع ضحايا.



وأشار المركز الجيوفيزيائي الأمريكي إلى أن الهزة الأولى بلغت قوتها 5.9 درجات، وأعقبتها هزات ارتدادية أقل قوة.



وأوردت وكالة أنباء "أسنا" أن المدارس أغلقت أبوابها في عدد من أنحاء المنطقة.



وتقع إيران على صدع زلزالي ما يعرضها لهزات متكررة، وتأتي الهزة الثلاثاء غداة هزة بلغت قوتها ست درجات ضربت محافظة كرمنشاه في غرب البلاد عند الحدود مع العراق.



وقتل أكثر من 620 شخصاً وأصيب مئات آخرون بجروح في زلزال عنيف بقوة 7.3 درجات ضرب في 12 نوفمبر المنطقة الجبلية الحدودية بين العراق وإيران، بحسب آخر حصيلة.

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هيئة المسح الأمريكية: زلزال يضرب إيران بقوة 6.1 درجات

أعلنت هيئة المسح الأمريكية أن زلزالاً بقوة 6.1 درجات ضرب إيران، اليوم.



وأمس أكدت وسائل إعلام رسمية، أن زلزالاً قوته 6 درجات ضرب غرب إيران، حيث وقع الزلزال وقع في منطقة "ازكله" بمحافظة كرمانشاه غربي إيران والقريبة من الحدود، وعلى عمق 10 كيلومترات.



من جهته، أكد مصدر مسؤول بدائرة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقي أن هزة أرضية بقوة 5.6 على مقياس ريختر ضربت مدينة كركوك وحلبجة في السليمانية، مبيناً أن السكان المحليين شعروا بها.



وقال المصدر وفق "رويترز": إن "الهزة استمرت لفترة قصيرة، وهي من النوع الخفيف في تلك المناطق".