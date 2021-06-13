النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عن التخصيص.. "آل الشيخ" للمعلمين: لا تقلقوا واهتموا بتطوير التعليم

في لقاء قادة المدارس والمعلمين والمعلمات

طمأن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ المعلمين والمعلمات، خلال لقاء عقده بقادة المدارس والمعلمين والمعلمات في مناطق ومحافظات المملكة، بهدف تعزيز الشراكة والعمل كفريق واحد لتطبيق الخطط الدراسية والمناهج المطورة والفصول الثلاثة، بعد سؤاله عن خصخصة التعليم، بحرص الوزارة على تقديم ما يخدم المعلم، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك ما يؤثر على المعلم سلبًا.

وفي رسالة أكدت اهتمام الوزير بالمعلمين قال خلال اللقاء للمعلمين والمعلمات: "اهدؤوا ولا تقلقوا وركزوا على تطوير التعليم والاهتمام خلال هذه الإجازة بأسركم والتطوير المهني، واتركوا الموضوع لوزارة التعليم فهي مهتمة بهذا الشأن ولن يكون هناك ما يؤثر سلبًا على المعلمين"، مهيبًا بعدم الانصياع أو الاستماع إلى الأخبار غير الموثوقة والتركيز على ما يخدم مسيرة التعليم وتطويره.

وحملت رسالة وزير التعليم طمأنينة للمعلمين وارتياحًا لكافة العاملين في الميدان التعليمي في صورة عكست حرص وزير التعليم على المعلمين والمعلمات وتقديم ما يخدمهم والوقوف معهم والدفاع عن حقوقهم، والعمل على رفع مستوى نظام التعليم بالمملكة وتحسين نواتج التعليم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عن التخصيص.. "آل الشيخ" للمعلمين: لا تقلقوا واهتموا بتطوير التعليم
سبق

طمأن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ المعلمين والمعلمات، خلال لقاء عقده بقادة المدارس والمعلمين والمعلمات في مناطق ومحافظات المملكة، بهدف تعزيز الشراكة والعمل كفريق واحد لتطبيق الخطط الدراسية والمناهج المطورة والفصول الثلاثة، بعد سؤاله عن خصخصة التعليم، بحرص الوزارة على تقديم ما يخدم المعلم، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك ما يؤثر على المعلم سلبًا.

وفي رسالة أكدت اهتمام الوزير بالمعلمين قال خلال اللقاء للمعلمين والمعلمات: "اهدؤوا ولا تقلقوا وركزوا على تطوير التعليم والاهتمام خلال هذه الإجازة بأسركم والتطوير المهني، واتركوا الموضوع لوزارة التعليم فهي مهتمة بهذا الشأن ولن يكون هناك ما يؤثر سلبًا على المعلمين"، مهيبًا بعدم الانصياع أو الاستماع إلى الأخبار غير الموثوقة والتركيز على ما يخدم مسيرة التعليم وتطويره.

وحملت رسالة وزير التعليم طمأنينة للمعلمين وارتياحًا لكافة العاملين في الميدان التعليمي في صورة عكست حرص وزير التعليم على المعلمين والمعلمات وتقديم ما يخدمهم والوقوف معهم والدفاع عن حقوقهم، والعمل على رفع مستوى نظام التعليم بالمملكة وتحسين نواتج التعليم.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
04:41 PM

عن التخصيص.. "آل الشيخ" للمعلمين: لا تقلقوا واهتموا بتطوير التعليم

في لقاء قادة المدارس والمعلمين والمعلمات

A A A
مسلّم الهواملة - الرياض
5
13,911

طمأن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ المعلمين والمعلمات، خلال لقاء عقده بقادة المدارس والمعلمين والمعلمات في مناطق ومحافظات المملكة، بهدف تعزيز الشراكة والعمل كفريق واحد لتطبيق الخطط الدراسية والمناهج المطورة والفصول الثلاثة، بعد سؤاله عن خصخصة التعليم، بحرص الوزارة على تقديم ما يخدم المعلم، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك ما يؤثر على المعلم سلبًا.

وفي رسالة أكدت اهتمام الوزير بالمعلمين قال خلال اللقاء للمعلمين والمعلمات: "اهدؤوا ولا تقلقوا وركزوا على تطوير التعليم والاهتمام خلال هذه الإجازة بأسركم والتطوير المهني، واتركوا الموضوع لوزارة التعليم فهي مهتمة بهذا الشأن ولن يكون هناك ما يؤثر سلبًا على المعلمين"، مهيبًا بعدم الانصياع أو الاستماع إلى الأخبار غير الموثوقة والتركيز على ما يخدم مسيرة التعليم وتطويره.

وحملت رسالة وزير التعليم طمأنينة للمعلمين وارتياحًا لكافة العاملين في الميدان التعليمي في صورة عكست حرص وزير التعليم على المعلمين والمعلمات وتقديم ما يخدمهم والوقوف معهم والدفاع عن حقوقهم، والعمل على رفع مستوى نظام التعليم بالمملكة وتحسين نواتج التعليم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,545
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,056
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,141
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,738

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان
*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب
الطمأنة المُهلكة

الطمأنة المُهلكة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة