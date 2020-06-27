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الماجستير لـ"ابن مضيان" في العلوم العسكرية

من كلية الملك عبدالله للقيادة والأركان

حصل المقدم ركن راكان بن ماجد بن مضيان على درجة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان بوزارة الحرس الوطني في أول دفعة من البرنامج للعام الدراسي 1441 هـ 2020 .

"سبق" تهنئ المقدم "ابن مضيان" على تخرجه، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.

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الماجستير لـ"ابن مضيان" في العلوم العسكرية
سبق

حصل المقدم ركن راكان بن ماجد بن مضيان على درجة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان بوزارة الحرس الوطني في أول دفعة من البرنامج للعام الدراسي 1441 هـ 2020 .

"سبق" تهنئ المقدم "ابن مضيان" على تخرجه، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.

27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
01:20 AM

الماجستير لـ"ابن مضيان" في العلوم العسكرية

من كلية الملك عبدالله للقيادة والأركان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصل المقدم ركن راكان بن ماجد بن مضيان على درجة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان بوزارة الحرس الوطني في أول دفعة من البرنامج للعام الدراسي 1441 هـ 2020 .

"سبق" تهنئ المقدم "ابن مضيان" على تخرجه، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.

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