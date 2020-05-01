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الدوري الماليزي مرشح للعودة في شهر سبتمبر

أعلنت رابطة الدوري الماليزي أنها تخطط لاستكمال منافسات الدوري المحلي في شهر سبتمبر المقبل، على أن تقام جميع المباريات دون جمهور.

وكان الموسم الكروي المحلي في ماليزيا توقف يوم 16 مارس بسبب انتشار فايروس كورونا.

وقالت رابطة الدوري الماليزي في بيان صحفي يوم الجمعة إن إعادة استئناف الدوري في شهر أيلول يعتمد على وضع فايروس كورونا، مشيرة إلى أنه في حالة عدم التمكن من استئناف البطولة فإنها ستعتبر منتهية.


وأشار البيان إلى أنه نتيجة ظروف ضغط الوقت، فإنه تم إعادة النظر في نظام مباريات الذهاب والإياب في دوري السوبر والدوري الممتاز، حيث ستلعب الأندية مع بعضها مرة واحدة، وبالتالي فإن بطل الدوري سيتحدد بعد 11 جولة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الدوري الماليزي مرشح للعودة في شهر سبتمبر
سبق

أعلنت رابطة الدوري الماليزي أنها تخطط لاستكمال منافسات الدوري المحلي في شهر سبتمبر المقبل، على أن تقام جميع المباريات دون جمهور.

وكان الموسم الكروي المحلي في ماليزيا توقف يوم 16 مارس بسبب انتشار فايروس كورونا.

وقالت رابطة الدوري الماليزي في بيان صحفي يوم الجمعة إن إعادة استئناف الدوري في شهر أيلول يعتمد على وضع فايروس كورونا، مشيرة إلى أنه في حالة عدم التمكن من استئناف البطولة فإنها ستعتبر منتهية.


وأشار البيان إلى أنه نتيجة ظروف ضغط الوقت، فإنه تم إعادة النظر في نظام مباريات الذهاب والإياب في دوري السوبر والدوري الممتاز، حيث ستلعب الأندية مع بعضها مرة واحدة، وبالتالي فإن بطل الدوري سيتحدد بعد 11 جولة.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
10:47 PM

الدوري الماليزي مرشح للعودة في شهر سبتمبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت رابطة الدوري الماليزي أنها تخطط لاستكمال منافسات الدوري المحلي في شهر سبتمبر المقبل، على أن تقام جميع المباريات دون جمهور.

وكان الموسم الكروي المحلي في ماليزيا توقف يوم 16 مارس بسبب انتشار فايروس كورونا.

وقالت رابطة الدوري الماليزي في بيان صحفي يوم الجمعة إن إعادة استئناف الدوري في شهر أيلول يعتمد على وضع فايروس كورونا، مشيرة إلى أنه في حالة عدم التمكن من استئناف البطولة فإنها ستعتبر منتهية.


وأشار البيان إلى أنه نتيجة ظروف ضغط الوقت، فإنه تم إعادة النظر في نظام مباريات الذهاب والإياب في دوري السوبر والدوري الممتاز، حيث ستلعب الأندية مع بعضها مرة واحدة، وبالتالي فإن بطل الدوري سيتحدد بعد 11 جولة.

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