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الجيش اليمني ينتزع 5 مواقع إستراتيجية من الحوثيين في شبوة

"التحالف" شنت ضربات مركزة على مواقع الميليشيا

حررت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بألوية العمالقة، اليوم "الأربعاء"، خمس مناطق ومواقع إستراتيجية من ميليشيا الحوثي الموالية لإيران في محافظة شبوة.

وأوضح "سبتمبر نت" أن المناطق والمواقع المحررة هي: السليم، والعلم، والصفراء، ومعسكر اللواء 163 مشاة.

وبين أن المعارك العنيفة لا تزال تتواصل بين الجيش الوطني والمتمردين الحوثيين، وسط فرار جماعي لعناصر الميليشيا التي باتت أعداد منها محاصرة في عدة مواقع.

وأفاد بأن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت ضربات جوية مركزة استهدفت دفاعات الميليشيا ومواقعها في المحافظة، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني ينتزع 5 مواقع إستراتيجية من الحوثيين في شبوة
سبق

حررت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بألوية العمالقة، اليوم "الأربعاء"، خمس مناطق ومواقع إستراتيجية من ميليشيا الحوثي الموالية لإيران في محافظة شبوة.

وأوضح "سبتمبر نت" أن المناطق والمواقع المحررة هي: السليم، والعلم، والصفراء، ومعسكر اللواء 163 مشاة.

وبين أن المعارك العنيفة لا تزال تتواصل بين الجيش الوطني والمتمردين الحوثيين، وسط فرار جماعي لعناصر الميليشيا التي باتت أعداد منها محاصرة في عدة مواقع.

وأفاد بأن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت ضربات جوية مركزة استهدفت دفاعات الميليشيا ومواقعها في المحافظة، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
06:53 PM

الجيش اليمني ينتزع 5 مواقع إستراتيجية من الحوثيين في شبوة

"التحالف" شنت ضربات مركزة على مواقع الميليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حررت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بألوية العمالقة، اليوم "الأربعاء"، خمس مناطق ومواقع إستراتيجية من ميليشيا الحوثي الموالية لإيران في محافظة شبوة.

وأوضح "سبتمبر نت" أن المناطق والمواقع المحررة هي: السليم، والعلم، والصفراء، ومعسكر اللواء 163 مشاة.

وبين أن المعارك العنيفة لا تزال تتواصل بين الجيش الوطني والمتمردين الحوثيين، وسط فرار جماعي لعناصر الميليشيا التي باتت أعداد منها محاصرة في عدة مواقع.

وأفاد بأن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت ضربات جوية مركزة استهدفت دفاعات الميليشيا ومواقعها في المحافظة، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

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