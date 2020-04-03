مصادر "سبق": القبض على سائق سيارة دهس رجلَيْ مرور غرب الرياض

عثر بحوزته على زجاجة مسكر وحبوب مخدرة

علمت "سبق" من مصادرها أنه تم القبض على سائق مركبة، قام بدهس رجلي مرور أثناء أدائهما لعملهما وواجبهما الوطني صباح اليوم الجمعة، بإحدى نقاط التفتيش بغرب الرياض، ونتج عنه وفاة رجل أمن وإصابة آخر بكسور متعددة ولا يزال يتلقى العلاج بأحد المستشفيات.

وتفصيلاً، قالت المصادر: إنه "وأثناء أداء رجلي أمن بمرور الرياض عملهما وواجبهما الوطني بإحدى نقاط التفتيش بغرب مدينة الرياض، فاجأهما سائق مركبة من نوع كابرس وكان يسير بسرعة عالية، مما أدى إلى دهسهما مباشرة وفر هارباً من الموقع، فيما تم نقلهما عبر الهلال الأحمر إلى أحد المستشفيات، وتم إدخال أحدهما إلى العناية المركزة وتوفي لاحقاً، كما أصيب الآخر بعدة كسور متفرقة ولا زال يتلقى العلاج اللازم.

وأكدت المصادر أنه وبعد تمرير بلاغ الواقعة، باشرت الجهات الأمنية القبض على المتسبب، وتمكن رجال الأمن من القبض على سائق المركبة في وقت قياسي، وبعد تفتيش المركبة عثر على زجاجة مسكر وحبوب مخدرة، ولازالت شرطة الرياض تحقق في حيثيات الحادث تمهيداً لإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.