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خيرية الأفلاج تصرف أكثر من 3 ملايين ريال لمستفيديها

خلال الـ 6 الأشهر الأولى من عام 2019 ولـ 700  أسرة

كشفت الإحصائية التي أظهرتها جمعية الأفلاج الخيرية، عن صرف أكثر من 3 ملايين ريال خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الحالي 2019 م.

وأعلنت خيرية الأفلاج، في تقرير شامل، أنها صرفت خلال الـ 6 أشهر الأولى فقط لعام 2019 م، 3,058,561 ريالاً وصرف ١٠٠ سلة رمضانية عينية، وكذلك تم صرف ٢٢ جهازاً.

وأشارت الجمعية إلى أن الصرف على مستفيدي الجمعية البالغ عددهم أكثر من 700 أسرة من ذوي الدخل المحدود بالمحافظة يأتي من دعم المتبرعين المستمر لمشاريع الجمعية المتنوعة التي تقدمها لمستفيديها.

يذكر أن خيرية الأفلاج تبادر دائماً بتلبية احتياجات المستفيدين وتوفير مطالبهم وتسارع في فعل الخير بكل طرقه وأشكاله من أجل الوصول إلى مستحقينه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خيرية الأفلاج تصرف أكثر من 3 ملايين ريال لمستفيديها
سبق

كشفت الإحصائية التي أظهرتها جمعية الأفلاج الخيرية، عن صرف أكثر من 3 ملايين ريال خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الحالي 2019 م.

وأعلنت خيرية الأفلاج، في تقرير شامل، أنها صرفت خلال الـ 6 أشهر الأولى فقط لعام 2019 م، 3,058,561 ريالاً وصرف ١٠٠ سلة رمضانية عينية، وكذلك تم صرف ٢٢ جهازاً.

وأشارت الجمعية إلى أن الصرف على مستفيدي الجمعية البالغ عددهم أكثر من 700 أسرة من ذوي الدخل المحدود بالمحافظة يأتي من دعم المتبرعين المستمر لمشاريع الجمعية المتنوعة التي تقدمها لمستفيديها.

يذكر أن خيرية الأفلاج تبادر دائماً بتلبية احتياجات المستفيدين وتوفير مطالبهم وتسارع في فعل الخير بكل طرقه وأشكاله من أجل الوصول إلى مستحقينه.

28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
10:02 AM

خيرية الأفلاج تصرف أكثر من 3 ملايين ريال لمستفيديها

خلال الـ 6 الأشهر الأولى من عام 2019 ولـ 700  أسرة

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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كشفت الإحصائية التي أظهرتها جمعية الأفلاج الخيرية، عن صرف أكثر من 3 ملايين ريال خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الحالي 2019 م.

وأعلنت خيرية الأفلاج، في تقرير شامل، أنها صرفت خلال الـ 6 أشهر الأولى فقط لعام 2019 م، 3,058,561 ريالاً وصرف ١٠٠ سلة رمضانية عينية، وكذلك تم صرف ٢٢ جهازاً.

وأشارت الجمعية إلى أن الصرف على مستفيدي الجمعية البالغ عددهم أكثر من 700 أسرة من ذوي الدخل المحدود بالمحافظة يأتي من دعم المتبرعين المستمر لمشاريع الجمعية المتنوعة التي تقدمها لمستفيديها.

يذكر أن خيرية الأفلاج تبادر دائماً بتلبية احتياجات المستفيدين وتوفير مطالبهم وتسارع في فعل الخير بكل طرقه وأشكاله من أجل الوصول إلى مستحقينه.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,525
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,190
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,138
6.7 مليار دولار

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