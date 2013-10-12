النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ملتقى "نرعاك" يطالب بضرورة توفير بيئة حاضنة وداعمة للمشاريع

يُقام حاليًا ولمدة أربعة أيام بمركز سلطان بن عبدالعزيز "سايتك"

انطلق الملتقى الأسري "نرعاك السادس" تحت شعار أسرة مترابطة مجتمع آمن. ويتناول الملتقى هذا العام المسؤولية الاجتماعية، ويُقام لمدة أربعة أيام بمركز سلطان بن عبدالعزيز (سايتك) التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

وفي الورشة الأولى التي جاءت بعنوان "إدارة الانفعالات"، وقدمها الدكتور فهد الماجد من جمعية البر الخيرية بالشرقية، طالب بالابتعاد عن أسباب الانفعال، منها الشعور بعدم التحكم في الحياة أو بالبيئة المحيطة حوله، أو عند ارتكاب الأخطاء، أو عند الشعور بالتلاعب به من قِبل أشخاص آخرين، أو قلة النوم، أو زيادة التعب والإجهاد في العمل، أو التعرض لموقف عاطفي.

وبيّن الماجد أن هناك أربع طرق فاعلة للابتعاد عن الانفعالات، هي: قراءة القرآن، وممارسة التمارين الرياضية، وترتيب المكان المحيط، وكذلك الاسترخاء الكامل للجسم.

وفي الورشة الثانية بعنوان "استراتيجيات دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة"، التي قدمها سلطان العنزي من (مبادرة ساتورب) للمسؤولية الاجتماعية، ذكر أن مبادرة ساتورب تدعم فئات المجتمع المهتمة بالحرفيين والحرفيات وأصحاب الأفكار الريادية في مجال التراث والحِرف اليدوية. موضحًا أنهم يعكفون حاليًا على دراسات من أجل التوسع في صناعة الحِرف ودعم مشاريع الشباب المهتمين بالحِرف.

وفي الورشة الثالثة بعنوان "برنامج وخدمات هدف"، التي طرحها ثاني الثاني من فرع المنطقة الشرقية، شرح برامج الصندوق للفئات المستهدفة، وهم طالبو العمل وأصحاب الأعمال، كما تطرق لبرنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، وبرنامج "تمهير"، وبرنامج "دروب".

وفي الورشة الرابعة قدم منير الخالدي "غرس وتفعيل القيم"، وقدم سامي بالطيور ورشة "إدارة المشاريع الطلابية" التي استهدفت الموظفين في القطاعَيْن العام والخاص، والمعلمين والمعلمات.

أما في المحاضرة الرئيسية فقد قدمها د. إبراهيم الخليفي، الخبير الأسري والتربوي، بعنوان "الوالدية الرقمية". واعتبر الخليفي البيت، ويشمل الوالدين، والأسرة بشكل عام، المؤسس الأساس لشخصية الإنسان، مشددًا على دور الآباء والأمهات في فوضى استخدام الأجهزة والشاشات الفضية لأبنائهم، ومطالبًا بالحزم والجدولة في هذه المرفهات.

الملتقى الأسري نرعاك استراتيجيات دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة سايتك جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
ملتقى "نرعاك" يطالب بضرورة توفير بيئة حاضنة وداعمة للمشاريع
سبق

انطلق الملتقى الأسري "نرعاك السادس" تحت شعار أسرة مترابطة مجتمع آمن. ويتناول الملتقى هذا العام المسؤولية الاجتماعية، ويُقام لمدة أربعة أيام بمركز سلطان بن عبدالعزيز (سايتك) التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

وفي الورشة الأولى التي جاءت بعنوان "إدارة الانفعالات"، وقدمها الدكتور فهد الماجد من جمعية البر الخيرية بالشرقية، طالب بالابتعاد عن أسباب الانفعال، منها الشعور بعدم التحكم في الحياة أو بالبيئة المحيطة حوله، أو عند ارتكاب الأخطاء، أو عند الشعور بالتلاعب به من قِبل أشخاص آخرين، أو قلة النوم، أو زيادة التعب والإجهاد في العمل، أو التعرض لموقف عاطفي.

وبيّن الماجد أن هناك أربع طرق فاعلة للابتعاد عن الانفعالات، هي: قراءة القرآن، وممارسة التمارين الرياضية، وترتيب المكان المحيط، وكذلك الاسترخاء الكامل للجسم.

وفي الورشة الثانية بعنوان "استراتيجيات دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة"، التي قدمها سلطان العنزي من (مبادرة ساتورب) للمسؤولية الاجتماعية، ذكر أن مبادرة ساتورب تدعم فئات المجتمع المهتمة بالحرفيين والحرفيات وأصحاب الأفكار الريادية في مجال التراث والحِرف اليدوية. موضحًا أنهم يعكفون حاليًا على دراسات من أجل التوسع في صناعة الحِرف ودعم مشاريع الشباب المهتمين بالحِرف.

وفي الورشة الثالثة بعنوان "برنامج وخدمات هدف"، التي طرحها ثاني الثاني من فرع المنطقة الشرقية، شرح برامج الصندوق للفئات المستهدفة، وهم طالبو العمل وأصحاب الأعمال، كما تطرق لبرنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، وبرنامج "تمهير"، وبرنامج "دروب".

وفي الورشة الرابعة قدم منير الخالدي "غرس وتفعيل القيم"، وقدم سامي بالطيور ورشة "إدارة المشاريع الطلابية" التي استهدفت الموظفين في القطاعَيْن العام والخاص، والمعلمين والمعلمات.

أما في المحاضرة الرئيسية فقد قدمها د. إبراهيم الخليفي، الخبير الأسري والتربوي، بعنوان "الوالدية الرقمية". واعتبر الخليفي البيت، ويشمل الوالدين، والأسرة بشكل عام، المؤسس الأساس لشخصية الإنسان، مشددًا على دور الآباء والأمهات في فوضى استخدام الأجهزة والشاشات الفضية لأبنائهم، ومطالبًا بالحزم والجدولة في هذه المرفهات.

12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
01:24 AM

ملتقى "نرعاك" يطالب بضرورة توفير بيئة حاضنة وداعمة للمشاريع

يُقام حاليًا ولمدة أربعة أيام بمركز سلطان بن عبدالعزيز "سايتك"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
21

انطلق الملتقى الأسري "نرعاك السادس" تحت شعار أسرة مترابطة مجتمع آمن. ويتناول الملتقى هذا العام المسؤولية الاجتماعية، ويُقام لمدة أربعة أيام بمركز سلطان بن عبدالعزيز (سايتك) التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

وفي الورشة الأولى التي جاءت بعنوان "إدارة الانفعالات"، وقدمها الدكتور فهد الماجد من جمعية البر الخيرية بالشرقية، طالب بالابتعاد عن أسباب الانفعال، منها الشعور بعدم التحكم في الحياة أو بالبيئة المحيطة حوله، أو عند ارتكاب الأخطاء، أو عند الشعور بالتلاعب به من قِبل أشخاص آخرين، أو قلة النوم، أو زيادة التعب والإجهاد في العمل، أو التعرض لموقف عاطفي.

وبيّن الماجد أن هناك أربع طرق فاعلة للابتعاد عن الانفعالات، هي: قراءة القرآن، وممارسة التمارين الرياضية، وترتيب المكان المحيط، وكذلك الاسترخاء الكامل للجسم.

وفي الورشة الثانية بعنوان "استراتيجيات دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة"، التي قدمها سلطان العنزي من (مبادرة ساتورب) للمسؤولية الاجتماعية، ذكر أن مبادرة ساتورب تدعم فئات المجتمع المهتمة بالحرفيين والحرفيات وأصحاب الأفكار الريادية في مجال التراث والحِرف اليدوية. موضحًا أنهم يعكفون حاليًا على دراسات من أجل التوسع في صناعة الحِرف ودعم مشاريع الشباب المهتمين بالحِرف.

وفي الورشة الثالثة بعنوان "برنامج وخدمات هدف"، التي طرحها ثاني الثاني من فرع المنطقة الشرقية، شرح برامج الصندوق للفئات المستهدفة، وهم طالبو العمل وأصحاب الأعمال، كما تطرق لبرنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، وبرنامج "تمهير"، وبرنامج "دروب".

وفي الورشة الرابعة قدم منير الخالدي "غرس وتفعيل القيم"، وقدم سامي بالطيور ورشة "إدارة المشاريع الطلابية" التي استهدفت الموظفين في القطاعَيْن العام والخاص، والمعلمين والمعلمات.

أما في المحاضرة الرئيسية فقد قدمها د. إبراهيم الخليفي، الخبير الأسري والتربوي، بعنوان "الوالدية الرقمية". واعتبر الخليفي البيت، ويشمل الوالدين، والأسرة بشكل عام، المؤسس الأساس لشخصية الإنسان، مشددًا على دور الآباء والأمهات في فوضى استخدام الأجهزة والشاشات الفضية لأبنائهم، ومطالبًا بالحزم والجدولة في هذه المرفهات.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,936
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,685
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,804
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,479

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة