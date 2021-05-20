النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأردن تسجل 937 إصابة جديدة بكورونا و333 حالة بالمغرب

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 333 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 516091.

وأشارت وزارة الصحة المغربية في حصيلتها اليومية إلى أنها سجلت 3 حالات وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات في المجموع إلى 9109، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء ليصل إلى 504439 حالة شفاء.

الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 937 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 728549 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 708602 حالة شفاء بعد تسجيل 702 حالة إضافية، كما سجلت 14 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9328 حالة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
الأردن تسجل 937 إصابة جديدة بكورونا و333 حالة بالمغرب
سبق

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 333 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 516091.

وأشارت وزارة الصحة المغربية في حصيلتها اليومية إلى أنها سجلت 3 حالات وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات في المجموع إلى 9109، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء ليصل إلى 504439 حالة شفاء.

الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 937 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 728549 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 708602 حالة شفاء بعد تسجيل 702 حالة إضافية، كما سجلت 14 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9328 حالة.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
07:08 PM

الأردن تسجل 937 إصابة جديدة بكورونا و333 حالة بالمغرب

خلال الساعات الـ24 الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
390

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 333 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 516091.

وأشارت وزارة الصحة المغربية في حصيلتها اليومية إلى أنها سجلت 3 حالات وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات في المجموع إلى 9109، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء ليصل إلى 504439 حالة شفاء.

الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 937 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 728549 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 708602 حالة شفاء بعد تسجيل 702 حالة إضافية، كما سجلت 14 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9328 حالة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,942
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,645
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,423
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,200

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة