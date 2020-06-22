الإمارات تسجل 378 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة
إجمالي الإصابات بلغ 45,303 حالة بينهم 33,046 متعافى
سجلت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، 378 إصابة جديدة بمرض (كوفيد 19)، فيما أعلنت عن شفاء 631 حالة, ووفاة حالة واحدة بالمرض.
وتفصيلاً، جاء في الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي لعرض أحدث المستجدات والتطورات عن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) أن إجمالي الإصابات في الإمارات بلغ 45,303 حالات, وإجمالي حالات الشفاء 33,046 حالة, والعدد الكلي للوفيات 303 حالات وفاة.
الإمارات تسجل 378 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-06-22
سجلت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، 378 إصابة جديدة بمرض (كوفيد 19)، فيما أعلنت عن شفاء 631 حالة, ووفاة حالة واحدة بالمرض.
وتفصيلاً، جاء في الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي لعرض أحدث المستجدات والتطورات عن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) أن إجمالي الإصابات في الإمارات بلغ 45,303 حالات, وإجمالي حالات الشفاء 33,046 حالة, والعدد الكلي للوفيات 303 حالات وفاة.
22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
11:24 PM
الإمارات تسجل 378 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة
إجمالي الإصابات بلغ 45,303 حالة بينهم 33,046 متعافى
سجلت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، 378 إصابة جديدة بمرض (كوفيد 19)، فيما أعلنت عن شفاء 631 حالة, ووفاة حالة واحدة بالمرض.
وتفصيلاً، جاء في الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي لعرض أحدث المستجدات والتطورات عن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) أن إجمالي الإصابات في الإمارات بلغ 45,303 حالات, وإجمالي حالات الشفاء 33,046 حالة, والعدد الكلي للوفيات 303 حالات وفاة.