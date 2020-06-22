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الإمارات تسجل 378 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة

إجمالي الإصابات بلغ 45,303 حالة بينهم 33,046 متعافى

سجلت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، 378 إصابة جديدة بمرض (كوفيد 19)، فيما أعلنت عن شفاء 631 حالة, ووفاة حالة واحدة بالمرض.

وتفصيلاً، جاء في الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي لعرض أحدث المستجدات والتطورات عن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) أن إجمالي الإصابات في الإمارات بلغ 45,303 حالات, وإجمالي حالات الشفاء 33,046 حالة, والعدد الكلي للوفيات 303 حالات وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تسجل 378 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة
سبق

سجلت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، 378 إصابة جديدة بمرض (كوفيد 19)، فيما أعلنت عن شفاء 631 حالة, ووفاة حالة واحدة بالمرض.

وتفصيلاً، جاء في الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي لعرض أحدث المستجدات والتطورات عن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) أن إجمالي الإصابات في الإمارات بلغ 45,303 حالات, وإجمالي حالات الشفاء 33,046 حالة, والعدد الكلي للوفيات 303 حالات وفاة.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
11:24 PM

الإمارات تسجل 378 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة

إجمالي الإصابات بلغ 45,303 حالة بينهم 33,046 متعافى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، 378 إصابة جديدة بمرض (كوفيد 19)، فيما أعلنت عن شفاء 631 حالة, ووفاة حالة واحدة بالمرض.

وتفصيلاً، جاء في الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي لعرض أحدث المستجدات والتطورات عن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) أن إجمالي الإصابات في الإمارات بلغ 45,303 حالات, وإجمالي حالات الشفاء 33,046 حالة, والعدد الكلي للوفيات 303 حالات وفاة.

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