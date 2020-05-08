كيف فهم العامة "يَدُعُّ الْيَتِيمَ" فهمًا خاطئًا؟.. المعنى الصحيح هنا

كلمات في كتاب الله يختلف ظاهرها الدارج لغويًّا عن معناها المقصود بها

يمر القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويًّا بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان.

وخلال شهر رمضان تسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها وكشف شيء من الإعجاز القرآني.

ففي سورة الماعون يقول الرب تبارك وتعالى: “أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ {1} فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ"، يفهم البعض أن "يدعّ" تأتي بمعنى يترك، والصحيح كما قال "البغوي" في تفسيره: الدّعّ هو الدفع بعنف وجفوة، أي يقهر اليتيم ويدفعه عن حقه.

يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 200 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعدّه "الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد"، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.