الأمن العام: جمع التبرعات من قاصدي الحرمَيْن الشريفَيْن.. محظور

جدَّد الأمن العام التشديد على أن الأنظمة تحظر جمع التبرعات من قاصدي الحرمَيْن الشريفَيْن في الأوقات كافة، ولأي سبب كان.

ودعا الأمن العام في حالة ملاحظة ذلك إبلاغ أقرب رجل أمن.