شاهد.. ضيوف الرحمن يؤدون طواف القدوم

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، استقبالها طلائع حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف القدوم، وسط إجراءات احترازية مكثّفة.
وقالت "شؤون الحرمين": ضيوف الرحمن يؤدون طواف القدوم مع الالتزام بالتباعد الجسدي.
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، استقبالها طلائع حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف القدوم، وسط إجراءات احترازية مكثّفة.
وقالت "شؤون الحرمين": ضيوف الرحمن يؤدون طواف القدوم مع الالتزام بالتباعد الجسدي.
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، استقبالها طلائع حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف القدوم، وسط إجراءات احترازية مكثّفة.
وقالت "شؤون الحرمين": ضيوف الرحمن يؤدون طواف القدوم مع الالتزام بالتباعد الجسدي.
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، استقبالها طلائع حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف القدوم، وسط إجراءات احترازية مكثّفة.
وقالت "شؤون الحرمين": ضيوف الرحمن يؤدون طواف القدوم مع الالتزام بالتباعد الجسدي.