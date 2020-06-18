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روسيا تسجل 182 وفاة و7.8 ألف إصابة جديدة بكورونا

حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 561091 حالة

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الخميس عن تسجيل 182 وفاة و7790 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، انخفاضاً عن 194 وفاة و7843 إصابة في إحصائية اليوم السابق.

ووفق "روسيا اليوم"، أشار مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له إلى أن حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 561091، منها 7660 حالة وفاة، بينما بلغ إجمالي المتعافين 313863 بعد تسجيل 9621 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي.

وذكر البيان أن 31.5% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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روسيا تسجل 182 وفاة و7.8 ألف إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الخميس عن تسجيل 182 وفاة و7790 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، انخفاضاً عن 194 وفاة و7843 إصابة في إحصائية اليوم السابق.

ووفق "روسيا اليوم"، أشار مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له إلى أن حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 561091، منها 7660 حالة وفاة، بينما بلغ إجمالي المتعافين 313863 بعد تسجيل 9621 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي.

وذكر البيان أن 31.5% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
11:27 AM

روسيا تسجل 182 وفاة و7.8 ألف إصابة جديدة بكورونا

حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 561091 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الخميس عن تسجيل 182 وفاة و7790 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، انخفاضاً عن 194 وفاة و7843 إصابة في إحصائية اليوم السابق.

ووفق "روسيا اليوم"، أشار مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له إلى أن حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 561091، منها 7660 حالة وفاة، بينما بلغ إجمالي المتعافين 313863 بعد تسجيل 9621 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي.

وذكر البيان أن 31.5% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

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