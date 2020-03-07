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حادث مروري بـ"جموم مكة" يخلّف حالتي وفاة وإصابة واحدة

تصادم بص مع سيارة صغيرة من نوع "كابرس" بعد الكوبري

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر بإصابة خطيرة، نتيجة حادث مروري وقع على طريق الخيف بالجموم شمالي مكة المكرمة.

وقد تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، فجر اليوم، بلاغًا من مواطن يفيد بوقوع حادث تصادم بص مع سيارة صغيرة من نوع "كابرس" بعد كوبري الجموم على طريق الخيف، وأسفر عن عدد من المصابين.

وانطلقت أربع فرق إسعافية إلى الموقع، وعند وصول أول فرقة تبين وجود حالتي وفاة وحالة خطرة تم تقديم الخدمة الإسعافية لها ونقلت إلى مستشفى حراء العام.

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حادث مروري بـ"جموم مكة" يخلّف حالتي وفاة وإصابة واحدة
سبق

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر بإصابة خطيرة، نتيجة حادث مروري وقع على طريق الخيف بالجموم شمالي مكة المكرمة.

وقد تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، فجر اليوم، بلاغًا من مواطن يفيد بوقوع حادث تصادم بص مع سيارة صغيرة من نوع "كابرس" بعد كوبري الجموم على طريق الخيف، وأسفر عن عدد من المصابين.

وانطلقت أربع فرق إسعافية إلى الموقع، وعند وصول أول فرقة تبين وجود حالتي وفاة وحالة خطرة تم تقديم الخدمة الإسعافية لها ونقلت إلى مستشفى حراء العام.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
05:17 PM

حادث مروري بـ"جموم مكة" يخلّف حالتي وفاة وإصابة واحدة

تصادم بص مع سيارة صغيرة من نوع "كابرس" بعد الكوبري

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
2,024

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر بإصابة خطيرة، نتيجة حادث مروري وقع على طريق الخيف بالجموم شمالي مكة المكرمة.

وقد تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، فجر اليوم، بلاغًا من مواطن يفيد بوقوع حادث تصادم بص مع سيارة صغيرة من نوع "كابرس" بعد كوبري الجموم على طريق الخيف، وأسفر عن عدد من المصابين.

وانطلقت أربع فرق إسعافية إلى الموقع، وعند وصول أول فرقة تبين وجود حالتي وفاة وحالة خطرة تم تقديم الخدمة الإسعافية لها ونقلت إلى مستشفى حراء العام.

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