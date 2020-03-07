حادث مروري بـ"جموم مكة" يخلّف حالتي وفاة وإصابة واحدة

تصادم بص مع سيارة صغيرة من نوع "كابرس" بعد الكوبري

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر بإصابة خطيرة، نتيجة حادث مروري وقع على طريق الخيف بالجموم شمالي مكة المكرمة.

وقد تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، فجر اليوم، بلاغًا من مواطن يفيد بوقوع حادث تصادم بص مع سيارة صغيرة من نوع "كابرس" بعد كوبري الجموم على طريق الخيف، وأسفر عن عدد من المصابين.

وانطلقت أربع فرق إسعافية إلى الموقع، وعند وصول أول فرقة تبين وجود حالتي وفاة وحالة خطرة تم تقديم الخدمة الإسعافية لها ونقلت إلى مستشفى حراء العام.