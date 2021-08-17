النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية

من جهة باب المغاربة.. تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى وقبة الصخرة، من بينهم مسؤول في "دائرة الآثار" الإسرائيلية، وأدوا صلوات استفزازية علنية في الجزء الشرقي منه.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية
سبق

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى وقبة الصخرة، من بينهم مسؤول في "دائرة الآثار" الإسرائيلية، وأدوا صلوات استفزازية علنية في الجزء الشرقي منه.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
06:00 PM

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية

من جهة باب المغاربة.. تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
360

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى وقبة الصخرة، من بينهم مسؤول في "دائرة الآثار" الإسرائيلية، وأدوا صلوات استفزازية علنية في الجزء الشرقي منه.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,821
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,379
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,648
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,413

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة