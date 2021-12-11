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شاهد.. 40 عملاً فنياً يرسم "وجه حقل السياحي" في ملتقى فريد للتشكيليين

تنوّعت بين تجريدي وواقعي وسريالي وتأثيري.. "واقعية وبساطة وتركيب"

أقام أكثر من 18 فناناً وفنانة تشكيلية من مختلف مناطق المملكة، أمس، ملتقاهم الأول بمحافظة حقل، مستعرضين من خلاله إبداعاتهم الفنية أمام أهالي المحافظة وزائريها.

وضمّ الملتقى ما يقارب 40 عملاً فنياً تنوّعت ما بين التجريدي والواقعي والسريالي والتأثيري، إضافة إلى الرسم المباشر لمختلف المعالم السياحية على امتداد شواطئ حقل.

وأفاد المشاركون بأن أهمية الملتقى تكمن في اهتمامه بمعالم المملكة، وإبرازها من خلال الرسومات التشكيلية التي تنقل الزوّار من الواقعية إلى التعبيرية ومن البساطة إلى التركيب، واكتشافه لكل ما يميّز وطننا الحبيب، مؤكدين أن مثل هذه الملتقيات من شأنها تعزيز قطاع الثقافة، والارتقاء برموز الفن التشكيلي، وتشجيع المبدعين والمبدعات، وتعريف الزوّار بواقع الفن التشكيلي بالمملكة.

كما أشادوا بهذه التظاهرة الثقافية التي تدعم حركة الفنون التشكيلية، وتتيح الفرصة لمختلف الفنانين للمشاركة بإنتاجاتهم وأعمالهم ليكتمل عقد هذه التظاهرة بحضور الفنون التشكيلية في مدن المملكة ومحافظاتها كافة.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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شاهد.. 40 عملاً فنياً يرسم "وجه حقل السياحي" في ملتقى فريد للتشكيليين
سبق

أقام أكثر من 18 فناناً وفنانة تشكيلية من مختلف مناطق المملكة، أمس، ملتقاهم الأول بمحافظة حقل، مستعرضين من خلاله إبداعاتهم الفنية أمام أهالي المحافظة وزائريها.

وضمّ الملتقى ما يقارب 40 عملاً فنياً تنوّعت ما بين التجريدي والواقعي والسريالي والتأثيري، إضافة إلى الرسم المباشر لمختلف المعالم السياحية على امتداد شواطئ حقل.

وأفاد المشاركون بأن أهمية الملتقى تكمن في اهتمامه بمعالم المملكة، وإبرازها من خلال الرسومات التشكيلية التي تنقل الزوّار من الواقعية إلى التعبيرية ومن البساطة إلى التركيب، واكتشافه لكل ما يميّز وطننا الحبيب، مؤكدين أن مثل هذه الملتقيات من شأنها تعزيز قطاع الثقافة، والارتقاء برموز الفن التشكيلي، وتشجيع المبدعين والمبدعات، وتعريف الزوّار بواقع الفن التشكيلي بالمملكة.

كما أشادوا بهذه التظاهرة الثقافية التي تدعم حركة الفنون التشكيلية، وتتيح الفرصة لمختلف الفنانين للمشاركة بإنتاجاتهم وأعمالهم ليكتمل عقد هذه التظاهرة بحضور الفنون التشكيلية في مدن المملكة ومحافظاتها كافة.

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
11:38 AM

شاهد.. 40 عملاً فنياً يرسم "وجه حقل السياحي" في ملتقى فريد للتشكيليين

تنوّعت بين تجريدي وواقعي وسريالي وتأثيري.. "واقعية وبساطة وتركيب"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أقام أكثر من 18 فناناً وفنانة تشكيلية من مختلف مناطق المملكة، أمس، ملتقاهم الأول بمحافظة حقل، مستعرضين من خلاله إبداعاتهم الفنية أمام أهالي المحافظة وزائريها.

وضمّ الملتقى ما يقارب 40 عملاً فنياً تنوّعت ما بين التجريدي والواقعي والسريالي والتأثيري، إضافة إلى الرسم المباشر لمختلف المعالم السياحية على امتداد شواطئ حقل.

وأفاد المشاركون بأن أهمية الملتقى تكمن في اهتمامه بمعالم المملكة، وإبرازها من خلال الرسومات التشكيلية التي تنقل الزوّار من الواقعية إلى التعبيرية ومن البساطة إلى التركيب، واكتشافه لكل ما يميّز وطننا الحبيب، مؤكدين أن مثل هذه الملتقيات من شأنها تعزيز قطاع الثقافة، والارتقاء برموز الفن التشكيلي، وتشجيع المبدعين والمبدعات، وتعريف الزوّار بواقع الفن التشكيلي بالمملكة.

كما أشادوا بهذه التظاهرة الثقافية التي تدعم حركة الفنون التشكيلية، وتتيح الفرصة لمختلف الفنانين للمشاركة بإنتاجاتهم وأعمالهم ليكتمل عقد هذه التظاهرة بحضور الفنون التشكيلية في مدن المملكة ومحافظاتها كافة.

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