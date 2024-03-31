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أمين عام الأمم المتحدة إلى تونس لحضور القمة العربية

يفتتح مقر المنظمة الجديد المعروف باسم "المنزل الأزرق"

يصل، اليوم، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش؛ إلى تونس؛ لحضور القمة الـ "30" لجامعة الدول العربية، وإلقاء خطابه أمام القمة، غداً؛ حيث سيلتقي الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي؛ وكِبار مسؤولي الحكومة.

وسيلتقي أنطونيو غوتريتش؛ طلاباً جامعيين لبحث دور الشباب المهم في الحوارات والسياسات الوطنية والدولية، وجهود الأمم المتحدة لضمان الإنصات لأصوات الشباب وترجمة رؤاهم إلى أفعال.

وسيفتتح الأمين العام، مقر الأمم المتحدة الجديد في تونس، الذي يُعرف باسم "المنزل الأزرق"، كما سيعقد لقاءات مع القيادات النسائية وممثلي المجتمع المدني.

ووفق صحيفة "الشروق" التونسية، ذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن الأولوية الرئيسة للأمين العام في أثناء الزيارة ستكون "ليبيا".

وعلى هامش القمة، سيحضر "غوتريتش"؛ اجتماعاً للجنة الرباعية حول ليبيا التي تتشكل من الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، وسينضم إلى الأمين العام في الاجتماع ممثله الخاص في ليبيا غسان سلامة.

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الرئيسية/ أخبار العالم

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أمين عام الأمم المتحدة إلى تونس لحضور القمة العربية
سبق

يصل، اليوم، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش؛ إلى تونس؛ لحضور القمة الـ "30" لجامعة الدول العربية، وإلقاء خطابه أمام القمة، غداً؛ حيث سيلتقي الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي؛ وكِبار مسؤولي الحكومة.

وسيلتقي أنطونيو غوتريتش؛ طلاباً جامعيين لبحث دور الشباب المهم في الحوارات والسياسات الوطنية والدولية، وجهود الأمم المتحدة لضمان الإنصات لأصوات الشباب وترجمة رؤاهم إلى أفعال.

وسيفتتح الأمين العام، مقر الأمم المتحدة الجديد في تونس، الذي يُعرف باسم "المنزل الأزرق"، كما سيعقد لقاءات مع القيادات النسائية وممثلي المجتمع المدني.

ووفق صحيفة "الشروق" التونسية، ذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن الأولوية الرئيسة للأمين العام في أثناء الزيارة ستكون "ليبيا".

وعلى هامش القمة، سيحضر "غوتريتش"؛ اجتماعاً للجنة الرباعية حول ليبيا التي تتشكل من الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، وسينضم إلى الأمين العام في الاجتماع ممثله الخاص في ليبيا غسان سلامة.

30 مارس 2019 - 23 رجب 1440
12:18 PM
اخر تعديل
31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
09:00 AM

أمين عام الأمم المتحدة إلى تونس لحضور القمة العربية

يفتتح مقر المنظمة الجديد المعروف باسم "المنزل الأزرق"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يصل، اليوم، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش؛ إلى تونس؛ لحضور القمة الـ "30" لجامعة الدول العربية، وإلقاء خطابه أمام القمة، غداً؛ حيث سيلتقي الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي؛ وكِبار مسؤولي الحكومة.

وسيلتقي أنطونيو غوتريتش؛ طلاباً جامعيين لبحث دور الشباب المهم في الحوارات والسياسات الوطنية والدولية، وجهود الأمم المتحدة لضمان الإنصات لأصوات الشباب وترجمة رؤاهم إلى أفعال.

وسيفتتح الأمين العام، مقر الأمم المتحدة الجديد في تونس، الذي يُعرف باسم "المنزل الأزرق"، كما سيعقد لقاءات مع القيادات النسائية وممثلي المجتمع المدني.

ووفق صحيفة "الشروق" التونسية، ذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن الأولوية الرئيسة للأمين العام في أثناء الزيارة ستكون "ليبيا".

وعلى هامش القمة، سيحضر "غوتريتش"؛ اجتماعاً للجنة الرباعية حول ليبيا التي تتشكل من الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، وسينضم إلى الأمين العام في الاجتماع ممثله الخاص في ليبيا غسان سلامة.

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