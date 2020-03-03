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ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في إيطاليا إلى 2502

ظهور أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في الأرجنتين

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 2502 حالة، بزيادة قدرها 22 % عن يوم أمس.

وقال رئيس وكالة الحماية المدنية أنجيلو بوريلي إنه من إجمالي الحالات توفي 79 مريضاً، فيما تعافى 160 من الفيروس.

فيما أعلن وزير الصحة الأرجنتيني جونزاليس جارسيا ظهور أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأوضحت صحيفة "لا بيرداد" الأرجنتينية أن المريض رجل يتراوح عمره ما بين 40 و45 عاماً كان قد عاد مؤخراً من رحلة إلى إيطاليا وإسبانيا, وقد أدخل مستشفى في عاصمة البلاد.

إيطاليا فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة الأرجنتيني جونزاليس جارسيا الأرجنتين

الرئيسية/ أخبار العالم

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ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في إيطاليا إلى 2502
سبق

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 2502 حالة، بزيادة قدرها 22 % عن يوم أمس.

وقال رئيس وكالة الحماية المدنية أنجيلو بوريلي إنه من إجمالي الحالات توفي 79 مريضاً، فيما تعافى 160 من الفيروس.

فيما أعلن وزير الصحة الأرجنتيني جونزاليس جارسيا ظهور أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأوضحت صحيفة "لا بيرداد" الأرجنتينية أن المريض رجل يتراوح عمره ما بين 40 و45 عاماً كان قد عاد مؤخراً من رحلة إلى إيطاليا وإسبانيا, وقد أدخل مستشفى في عاصمة البلاد.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
11:52 PM
اخر تعديل
04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
03:59 AM

ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في إيطاليا إلى 2502

ظهور أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في الأرجنتين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - روما
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ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 2502 حالة، بزيادة قدرها 22 % عن يوم أمس.

وقال رئيس وكالة الحماية المدنية أنجيلو بوريلي إنه من إجمالي الحالات توفي 79 مريضاً، فيما تعافى 160 من الفيروس.

فيما أعلن وزير الصحة الأرجنتيني جونزاليس جارسيا ظهور أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأوضحت صحيفة "لا بيرداد" الأرجنتينية أن المريض رجل يتراوح عمره ما بين 40 و45 عاماً كان قد عاد مؤخراً من رحلة إلى إيطاليا وإسبانيا, وقد أدخل مستشفى في عاصمة البلاد.

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