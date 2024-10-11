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"ابن فرحان" يلتقي وزير خارجية لوكسمبورغ ويبحث العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال زيارته دوقية لوكسمبورغ اليوم، وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الدكتور خالد بن إبراهيم الجندان، ورئيس بعثة المملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي سعد بن محمد العريفي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ابن فرحان" يلتقي وزير خارجية لوكسمبورغ ويبحث العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين
سبق

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال زيارته دوقية لوكسمبورغ اليوم، وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الدكتور خالد بن إبراهيم الجندان، ورئيس بعثة المملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي سعد بن محمد العريفي.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
09:23 PM

"ابن فرحان" يلتقي وزير خارجية لوكسمبورغ ويبحث العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال زيارته دوقية لوكسمبورغ اليوم، وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الدكتور خالد بن إبراهيم الجندان، ورئيس بعثة المملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي سعد بن محمد العريفي.

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