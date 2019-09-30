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بالصور.. انطلاق طلائع قيادة الدوريات الأمينة بعفيف

تستهدف تقديم العون والمساعدة للمواطن والمقيم

انطلقت بمحافظة عفيف طلائع قيادة دوريات الأمن بالمحافظة التي تم تدشينها صباح اليوم، وذلك بتوجيه من مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي.

وأوضح اللواء عبدالعزيز بن زيد المسعد أن دوريات الأمن تحقق لها لبنة إضافية مهمة هذا اليوم لخدمة المجال الأمني بالمحافظة، مرتكزةً على الدعم اللامحدود الذي تتلقاه من حكومتنا الرشيدة، حيث قطعت الدوريات الأمنية في المملكة أشواطاً كبيرة في التطور والتوسع، حيث تتخطى بعطائها وخدماتها الأمنية إلى تقديم العون والمساعدة للمواطن والمقيم في هذا الوطن.

وقال "المسعد": إن الدعم الذي تتلقاه هذه الإدارة كغيرها من إدارات الأمن العام أسهم في انتشارها وتوسع أعمالها ومهامها اليومية، الأمر الذي ساعد على تحقيق جملة من النتائج الإيجابية، كما أن متابعة مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي لكل أعمال الدوريات في مختلف المناطق مكّنها من أداء أعمالها بكل احترافية، وذلّل كثيراً من الصعوبات التي قد تكتنف العمل الميداني اليومي.

ونوه "المسعد" بالجهود التي بذلتها شرطة المحافظة أثناء تغطياتهم الميدانية قبل استلام دوريات الأمن لمهامها الحالية، واصفاً تلك الأعمال بأنها كانت مميزة وتدعو للإعجاب، مضيفاً أن ما يؤيد ذلك النجاحات التي حققتها شرطة المحافظة في خفض مستوى الجريمة بالمحافظة.

واختتم "المسعد" حديثه بقوله: إننا نحتفل اليوم بتدشين هذه القيادة الأمنية المهمة التي تعدّ إضافة مهمة في مسيرة الأمن في محافظة عفيف يحدونا الأمل والسعادة، وأهالي محافظة عفيف يستحقون منا أن نكون بينهم فقد كانوا دائماً خير معين.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بالصور.. انطلاق طلائع قيادة الدوريات الأمينة بعفيف
سبق

انطلقت بمحافظة عفيف طلائع قيادة دوريات الأمن بالمحافظة التي تم تدشينها صباح اليوم، وذلك بتوجيه من مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي.

وأوضح اللواء عبدالعزيز بن زيد المسعد أن دوريات الأمن تحقق لها لبنة إضافية مهمة هذا اليوم لخدمة المجال الأمني بالمحافظة، مرتكزةً على الدعم اللامحدود الذي تتلقاه من حكومتنا الرشيدة، حيث قطعت الدوريات الأمنية في المملكة أشواطاً كبيرة في التطور والتوسع، حيث تتخطى بعطائها وخدماتها الأمنية إلى تقديم العون والمساعدة للمواطن والمقيم في هذا الوطن.

وقال "المسعد": إن الدعم الذي تتلقاه هذه الإدارة كغيرها من إدارات الأمن العام أسهم في انتشارها وتوسع أعمالها ومهامها اليومية، الأمر الذي ساعد على تحقيق جملة من النتائج الإيجابية، كما أن متابعة مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي لكل أعمال الدوريات في مختلف المناطق مكّنها من أداء أعمالها بكل احترافية، وذلّل كثيراً من الصعوبات التي قد تكتنف العمل الميداني اليومي.

ونوه "المسعد" بالجهود التي بذلتها شرطة المحافظة أثناء تغطياتهم الميدانية قبل استلام دوريات الأمن لمهامها الحالية، واصفاً تلك الأعمال بأنها كانت مميزة وتدعو للإعجاب، مضيفاً أن ما يؤيد ذلك النجاحات التي حققتها شرطة المحافظة في خفض مستوى الجريمة بالمحافظة.

واختتم "المسعد" حديثه بقوله: إننا نحتفل اليوم بتدشين هذه القيادة الأمنية المهمة التي تعدّ إضافة مهمة في مسيرة الأمن في محافظة عفيف يحدونا الأمل والسعادة، وأهالي محافظة عفيف يستحقون منا أن نكون بينهم فقد كانوا دائماً خير معين.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
04:17 PM

بالصور.. انطلاق طلائع قيادة الدوريات الأمينة بعفيف

تستهدف تقديم العون والمساعدة للمواطن والمقيم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلقت بمحافظة عفيف طلائع قيادة دوريات الأمن بالمحافظة التي تم تدشينها صباح اليوم، وذلك بتوجيه من مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي.

وأوضح اللواء عبدالعزيز بن زيد المسعد أن دوريات الأمن تحقق لها لبنة إضافية مهمة هذا اليوم لخدمة المجال الأمني بالمحافظة، مرتكزةً على الدعم اللامحدود الذي تتلقاه من حكومتنا الرشيدة، حيث قطعت الدوريات الأمنية في المملكة أشواطاً كبيرة في التطور والتوسع، حيث تتخطى بعطائها وخدماتها الأمنية إلى تقديم العون والمساعدة للمواطن والمقيم في هذا الوطن.

وقال "المسعد": إن الدعم الذي تتلقاه هذه الإدارة كغيرها من إدارات الأمن العام أسهم في انتشارها وتوسع أعمالها ومهامها اليومية، الأمر الذي ساعد على تحقيق جملة من النتائج الإيجابية، كما أن متابعة مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي لكل أعمال الدوريات في مختلف المناطق مكّنها من أداء أعمالها بكل احترافية، وذلّل كثيراً من الصعوبات التي قد تكتنف العمل الميداني اليومي.

ونوه "المسعد" بالجهود التي بذلتها شرطة المحافظة أثناء تغطياتهم الميدانية قبل استلام دوريات الأمن لمهامها الحالية، واصفاً تلك الأعمال بأنها كانت مميزة وتدعو للإعجاب، مضيفاً أن ما يؤيد ذلك النجاحات التي حققتها شرطة المحافظة في خفض مستوى الجريمة بالمحافظة.

واختتم "المسعد" حديثه بقوله: إننا نحتفل اليوم بتدشين هذه القيادة الأمنية المهمة التي تعدّ إضافة مهمة في مسيرة الأمن في محافظة عفيف يحدونا الأمل والسعادة، وأهالي محافظة عفيف يستحقون منا أن نكون بينهم فقد كانوا دائماً خير معين.

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