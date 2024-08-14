النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الصين تسجل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الجمعة، تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيس خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينها 22 حالة لأشخاص قادمين من الخارج.

وأوضحت اللجنة، في بيان، إن من بين الإصابات الـ 30 الجديدة 8 حالات محلية تم تسجيلها في منطقة شينجيانغ، في حين كانت الحالات الـ 22 الأخرى تعود إلى أشخاص قادمين من الخارج.

وقالت اللجنة إن مجمل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيس يبلغ الآن 84786 حالة، بما في ذلك 690 مريضاً لا يزالون يتلقون العلاج وتعافي 79462 شخصاً بعد شفائهم، وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.

الصين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الصين تسجل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
سبق

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الجمعة، تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيس خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينها 22 حالة لأشخاص قادمين من الخارج.

وأوضحت اللجنة، في بيان، إن من بين الإصابات الـ 30 الجديدة 8 حالات محلية تم تسجيلها في منطقة شينجيانغ، في حين كانت الحالات الـ 22 الأخرى تعود إلى أشخاص قادمين من الخارج.

وقالت اللجنة إن مجمل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيس يبلغ الآن 84786 حالة، بما في ذلك 690 مريضاً لا يزالون يتلقون العلاج وتعافي 79462 شخصاً بعد شفائهم، وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.

14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441
01:16 PM

الصين تسجل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

خلال الـ 24 ساعة الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بكين
0
372

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الجمعة، تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيس خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينها 22 حالة لأشخاص قادمين من الخارج.

وأوضحت اللجنة، في بيان، إن من بين الإصابات الـ 30 الجديدة 8 حالات محلية تم تسجيلها في منطقة شينجيانغ، في حين كانت الحالات الـ 22 الأخرى تعود إلى أشخاص قادمين من الخارج.

وقالت اللجنة إن مجمل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيس يبلغ الآن 84786 حالة، بما في ذلك 690 مريضاً لا يزالون يتلقون العلاج وتعافي 79462 شخصاً بعد شفائهم، وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,899
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,295
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,255
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,647

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة