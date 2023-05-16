اليوم والليلة.. الأجواء كما يتوقعها "الحصيني": برد وهطولات بهذه المناطق

يقول: حالة تبدأ من القصيم والطائف وتتمدد.. أمطار تتفاوت من خفيفة إلى غزيرة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن تتعرض أجزاء من القصيم والطائف، اليوم السبت وليلة غد الأحد، لأمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد.

ولفت "الحصيني"، في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، إلى أن الحالة تمتدّ إلى الباحة وعسير وشرقهم والمدينة وبينها وبين تبوك وأجزاء من تبوك وجنوب حائل ومحافظات شقراء والمجمعة والغاط والدوادمي، خاصة شمالهم، وجنوب عفيف مع رياح مغبرة.