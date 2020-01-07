الوجه الآخر لـ"جريمة فيلا نانسي عجرم".. مستحقات "ومونتاج" وأسرة القتيل تتكلم

رواية جديدة تكشف نقيض ما ذكره زوجها ومحاميه.. كان يعمل لدى "زوج الفنانة"

على عكس رواية زوج المطربة اللبنانية نانسي عجرم حول واقعة اقتحام فيلا الفنانة المشهورة بغرض السرقة ومقتل اللص؛ خرجت أسرة القتيل المتهم بسرقة المنزل في لبنان، برواية جديدة تكشف نقيض التفاصيل.

وكان القضاء اللبناني قد أصدر، أول أمس الأحد، قرارًا بتوقيف زوج نانسي، فادي الهاشم؛ لقيامه بإطلاق النار، وقتل سارقٍ تَسَلل إلى منزله في قضاء كسروان.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية"، دخل شخص ملثم إلى فيلا النجمة اللبنانية في "نيو سهيلة كسروان"؛ بهدف السرقة؛ مدججا بمسدس تمكّن بواسطته من إبعاد 3 حراس شخصيين للمنزل، قبل أن يتدخل فادي ويطلق النار عليه؛ فأرداه قتيلًا على الفور.

وقالت أسرة القتيل، ممثلة في شخص خاله: إن ابنها كان يعمل لدى زوج المطربة؛ مشيرة إلى أنه ذهب إلى الفيلا ومعه "مسدس لعبة" للمطالبة "بمستحقاته المتأخرة".

وأضاف، في تصريحه لقناة لبنانية، أن زوج نانسي "نشر فيديو الواقعة بعد تعديله (مونتاج) وحذف بعض المشاهد التي تُدينه"؛ على حد قوله.

وتابع أن ابن شقيقته يعمل في لبنان منذ 10 سنوات، ولا توجد له أي سوابق جنائية؛ فيما قالت والدة القتيل إن زوجته أخبرتها أن ابنها ذهب لبيروت "ليحصل على مستحقات له عند أحد الأشخاص".

في المقابل، ذكر محامي زوج نانسي أن القتيل "لم يكن يعمل لدى الأسرة، ولم تكن هناك أي معرفة سابقة به".