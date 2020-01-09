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الكويتي مبارك الدبوس يخطف ديربي الإثارة لبيرق المؤسس في لون الصفر

أعلن هدفه بالحصول على النخبة بمهرجان الملك للإبل بالصياهد

تمكّن الكويتي دبوس مبارك عبدالله الدبوس، اليوم، من الفوز بديربي الإثارة الذي جمعه مع هلال عايض دغيثر العتيبي في مسابقة فئة جمل 100 بيرق المؤسس لون الصفر، بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد.

وكان الحماس حاضرًا بقوة في المسابقة التي أُقيمت وسط حضور جماهيري غفير ساند المنافسين بقوة من خلال الأهازيج وصيحات الإعجاب.

وخطف الدبوس المركز الأول، وحلّ هلال عايض دغيثر العتيبي ثانيًا، فيما حلّ محمد عبدالله علي العامري في المركز الثالث، وجاء محمد ناصر حسن العجمي.

من جانبه أبدى الدبوس سعادته الغامرة بالفوز، مؤكّدًا أن المنافسة كانت قوية ومثيرة في فئة 100 بيرق الملك، وقال: "نحن جاهزون دائمًا للمنافسة، ويكون هدفنا دائمًا المركز الأول".

وأعلن الدبوس الحاصل على بيرق المؤسس لون الصفر اليوم ومن قبل على المراكز الأول والثالث والخامس في دق الصفر التحدي في "نخبة النخبة"، مؤكدًا أن المركز الأول محسوم، وقال: "إذا خرجت ندر الصفر من المزرعة فتأكدوا أن مركزها الأول ومتصدّرة المنصة لا محالة".


واعتبر الدبوس شراءه لمنقية محمد بن فهاد بن جخدب، نقلةً نوعية وقفزة للأول. وقال: "ابن جخدب صاحب نظرة ثاقبة، وهو أخ وصاحب نوادر، كما أننا عززنا المنقية بمشتريات أخرى".

الفائزون في فئة / جمل (100 بيرق المؤسس) لون صفر: الكويتي دبوس مبارك عبدالله الدبوس، وهلال عايض دغيثر العتيبي، محمد عبدالله علي العامري، ومحمد ناصر حسن العجمي، ومحمد فواز الويط الحارثي، وغازي صالح بن مشنوطه العتيبي.

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الكويتي مبارك الدبوس يخطف ديربي الإثارة لبيرق المؤسس في لون الصفر
سبق

تمكّن الكويتي دبوس مبارك عبدالله الدبوس، اليوم، من الفوز بديربي الإثارة الذي جمعه مع هلال عايض دغيثر العتيبي في مسابقة فئة جمل 100 بيرق المؤسس لون الصفر، بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد.

وكان الحماس حاضرًا بقوة في المسابقة التي أُقيمت وسط حضور جماهيري غفير ساند المنافسين بقوة من خلال الأهازيج وصيحات الإعجاب.

وخطف الدبوس المركز الأول، وحلّ هلال عايض دغيثر العتيبي ثانيًا، فيما حلّ محمد عبدالله علي العامري في المركز الثالث، وجاء محمد ناصر حسن العجمي.

من جانبه أبدى الدبوس سعادته الغامرة بالفوز، مؤكّدًا أن المنافسة كانت قوية ومثيرة في فئة 100 بيرق الملك، وقال: "نحن جاهزون دائمًا للمنافسة، ويكون هدفنا دائمًا المركز الأول".

وأعلن الدبوس الحاصل على بيرق المؤسس لون الصفر اليوم ومن قبل على المراكز الأول والثالث والخامس في دق الصفر التحدي في "نخبة النخبة"، مؤكدًا أن المركز الأول محسوم، وقال: "إذا خرجت ندر الصفر من المزرعة فتأكدوا أن مركزها الأول ومتصدّرة المنصة لا محالة".


واعتبر الدبوس شراءه لمنقية محمد بن فهاد بن جخدب، نقلةً نوعية وقفزة للأول. وقال: "ابن جخدب صاحب نظرة ثاقبة، وهو أخ وصاحب نوادر، كما أننا عززنا المنقية بمشتريات أخرى".

الفائزون في فئة / جمل (100 بيرق المؤسس) لون صفر: الكويتي دبوس مبارك عبدالله الدبوس، وهلال عايض دغيثر العتيبي، محمد عبدالله علي العامري، ومحمد ناصر حسن العجمي، ومحمد فواز الويط الحارثي، وغازي صالح بن مشنوطه العتيبي.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
06:05 PM

الكويتي مبارك الدبوس يخطف ديربي الإثارة لبيرق المؤسس في لون الصفر

أعلن هدفه بالحصول على النخبة بمهرجان الملك للإبل بالصياهد

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حمد الفراج - الرياض
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تمكّن الكويتي دبوس مبارك عبدالله الدبوس، اليوم، من الفوز بديربي الإثارة الذي جمعه مع هلال عايض دغيثر العتيبي في مسابقة فئة جمل 100 بيرق المؤسس لون الصفر، بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد.

وكان الحماس حاضرًا بقوة في المسابقة التي أُقيمت وسط حضور جماهيري غفير ساند المنافسين بقوة من خلال الأهازيج وصيحات الإعجاب.

وخطف الدبوس المركز الأول، وحلّ هلال عايض دغيثر العتيبي ثانيًا، فيما حلّ محمد عبدالله علي العامري في المركز الثالث، وجاء محمد ناصر حسن العجمي.

من جانبه أبدى الدبوس سعادته الغامرة بالفوز، مؤكّدًا أن المنافسة كانت قوية ومثيرة في فئة 100 بيرق الملك، وقال: "نحن جاهزون دائمًا للمنافسة، ويكون هدفنا دائمًا المركز الأول".

وأعلن الدبوس الحاصل على بيرق المؤسس لون الصفر اليوم ومن قبل على المراكز الأول والثالث والخامس في دق الصفر التحدي في "نخبة النخبة"، مؤكدًا أن المركز الأول محسوم، وقال: "إذا خرجت ندر الصفر من المزرعة فتأكدوا أن مركزها الأول ومتصدّرة المنصة لا محالة".


واعتبر الدبوس شراءه لمنقية محمد بن فهاد بن جخدب، نقلةً نوعية وقفزة للأول. وقال: "ابن جخدب صاحب نظرة ثاقبة، وهو أخ وصاحب نوادر، كما أننا عززنا المنقية بمشتريات أخرى".

الفائزون في فئة / جمل (100 بيرق المؤسس) لون صفر: الكويتي دبوس مبارك عبدالله الدبوس، وهلال عايض دغيثر العتيبي، محمد عبدالله علي العامري، ومحمد ناصر حسن العجمي، ومحمد فواز الويط الحارثي، وغازي صالح بن مشنوطه العتيبي.

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