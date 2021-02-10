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التاريخ يرجّح "الفريدي" في "تحدي الخيالة الدوليين" بـ"كأس السعودية"

كلاكيت ثاني مرة.. والموعد 19 فبراير الجاري

يعود التاريخ مجدداً ليرجح احتمالية مشاركة الخيال السعودي الشاب عادل الفريدي صاحب الـ 364 انتصاراً من جملة 4000 مشاركة، ليكون ضمن قائمة نخبة الخيالة العالميين الذين سيلتقون مساء الجمعة التاسع عشر من فبراير الجاري، في تحدٍّ جديد على أرض ميدان الملك عبدالعزيز بالرياض، المعروف بشوط "تحدي STC الخيالة الدوليين"، ضمن الأمسية التي تسبق الليلة الكبرى على "كأس السعودية" الأغلى في العالم.

وعن احتمالية حضور "الفريدي" البالغ من العمر 26 سنة، في الأمسية؛ لتصدره قائمة الخيالة في ميدان الملك عبدالعزيز للعام الثاني على التوالي، مع منافسه على اللقب المحلي الخيال البنمي "وجبرتو راموس"، وقد اكتمل عقد الخيالة الساعين للفوز بالجائزة المالية البالغ قيمتها 1.6 مليون دولار أمريكي، بانضمام الخيال العالمي "جون فيلاسكويز"، حيث يتنافس الخيالة شباب وشابات في أربعة أشوط، جائزة كل واحد منها 400 ألف دولار أمريكي، تقسم على مالك الجواد، المدرب والخيال.

ويحصل الخيال الذي يحصد أكبر عدد من النقاط في أشواط التحدي الأربعة على جائزة نقدية قيمتها 30 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى ما نسبته 15% من قيمة الجائزة لكل شوط، ويشارك في هذه الأشواط خيالة دوليون من الجنسين قادمين من 10 دول مختلفة من حول العالم.

وتضم تشكيلة النجوم المتسابقين، فرساناً وفارساتٍ من المملكة المتحدة، اليابان، إيطاليا، إيرلندا، السويد، سويسرا، الأرجنتين، البرازيل وإسبانيا. وفيما يخوض شوط المنافسة 7 فارسات و7 فرسان، وتم تأكيد مشاركة "سيبيل فوغت" من سويسرا و"جورجي ريكاردو" من البرازيل، بالإضافة إلى "جيسيكا مارسياليس" من إيطاليا، و"نيفيس جارسيا" من إسبانيا، وتضمنت القائمة "ناناكو فوجيتا" قادمة من اليابان، "ويليام بيوك" من بريطانيا، "ماريا اسكونيجا" من الأرجنتين، "كريستيان ديمورو" من إيطاليا، "شين فولي" من إيرلندا و"مالين هولمبرغ" من السويد بالإضافة إلى "هولي دويل" من بريطانيا.

الخيال السعودي الشاب عادل الفريدي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التاريخ يرجّح "الفريدي" في "تحدي الخيالة الدوليين" بـ"كأس السعودية"
سبق

يعود التاريخ مجدداً ليرجح احتمالية مشاركة الخيال السعودي الشاب عادل الفريدي صاحب الـ 364 انتصاراً من جملة 4000 مشاركة، ليكون ضمن قائمة نخبة الخيالة العالميين الذين سيلتقون مساء الجمعة التاسع عشر من فبراير الجاري، في تحدٍّ جديد على أرض ميدان الملك عبدالعزيز بالرياض، المعروف بشوط "تحدي STC الخيالة الدوليين"، ضمن الأمسية التي تسبق الليلة الكبرى على "كأس السعودية" الأغلى في العالم.

وعن احتمالية حضور "الفريدي" البالغ من العمر 26 سنة، في الأمسية؛ لتصدره قائمة الخيالة في ميدان الملك عبدالعزيز للعام الثاني على التوالي، مع منافسه على اللقب المحلي الخيال البنمي "وجبرتو راموس"، وقد اكتمل عقد الخيالة الساعين للفوز بالجائزة المالية البالغ قيمتها 1.6 مليون دولار أمريكي، بانضمام الخيال العالمي "جون فيلاسكويز"، حيث يتنافس الخيالة شباب وشابات في أربعة أشوط، جائزة كل واحد منها 400 ألف دولار أمريكي، تقسم على مالك الجواد، المدرب والخيال.

ويحصل الخيال الذي يحصد أكبر عدد من النقاط في أشواط التحدي الأربعة على جائزة نقدية قيمتها 30 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى ما نسبته 15% من قيمة الجائزة لكل شوط، ويشارك في هذه الأشواط خيالة دوليون من الجنسين قادمين من 10 دول مختلفة من حول العالم.

وتضم تشكيلة النجوم المتسابقين، فرساناً وفارساتٍ من المملكة المتحدة، اليابان، إيطاليا، إيرلندا، السويد، سويسرا، الأرجنتين، البرازيل وإسبانيا. وفيما يخوض شوط المنافسة 7 فارسات و7 فرسان، وتم تأكيد مشاركة "سيبيل فوغت" من سويسرا و"جورجي ريكاردو" من البرازيل، بالإضافة إلى "جيسيكا مارسياليس" من إيطاليا، و"نيفيس جارسيا" من إسبانيا، وتضمنت القائمة "ناناكو فوجيتا" قادمة من اليابان، "ويليام بيوك" من بريطانيا، "ماريا اسكونيجا" من الأرجنتين، "كريستيان ديمورو" من إيطاليا، "شين فولي" من إيرلندا و"مالين هولمبرغ" من السويد بالإضافة إلى "هولي دويل" من بريطانيا.

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
02:56 PM

التاريخ يرجّح "الفريدي" في "تحدي الخيالة الدوليين" بـ"كأس السعودية"

كلاكيت ثاني مرة.. والموعد 19 فبراير الجاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يعود التاريخ مجدداً ليرجح احتمالية مشاركة الخيال السعودي الشاب عادل الفريدي صاحب الـ 364 انتصاراً من جملة 4000 مشاركة، ليكون ضمن قائمة نخبة الخيالة العالميين الذين سيلتقون مساء الجمعة التاسع عشر من فبراير الجاري، في تحدٍّ جديد على أرض ميدان الملك عبدالعزيز بالرياض، المعروف بشوط "تحدي STC الخيالة الدوليين"، ضمن الأمسية التي تسبق الليلة الكبرى على "كأس السعودية" الأغلى في العالم.

وعن احتمالية حضور "الفريدي" البالغ من العمر 26 سنة، في الأمسية؛ لتصدره قائمة الخيالة في ميدان الملك عبدالعزيز للعام الثاني على التوالي، مع منافسه على اللقب المحلي الخيال البنمي "وجبرتو راموس"، وقد اكتمل عقد الخيالة الساعين للفوز بالجائزة المالية البالغ قيمتها 1.6 مليون دولار أمريكي، بانضمام الخيال العالمي "جون فيلاسكويز"، حيث يتنافس الخيالة شباب وشابات في أربعة أشوط، جائزة كل واحد منها 400 ألف دولار أمريكي، تقسم على مالك الجواد، المدرب والخيال.

ويحصل الخيال الذي يحصد أكبر عدد من النقاط في أشواط التحدي الأربعة على جائزة نقدية قيمتها 30 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى ما نسبته 15% من قيمة الجائزة لكل شوط، ويشارك في هذه الأشواط خيالة دوليون من الجنسين قادمين من 10 دول مختلفة من حول العالم.

وتضم تشكيلة النجوم المتسابقين، فرساناً وفارساتٍ من المملكة المتحدة، اليابان، إيطاليا، إيرلندا، السويد، سويسرا، الأرجنتين، البرازيل وإسبانيا. وفيما يخوض شوط المنافسة 7 فارسات و7 فرسان، وتم تأكيد مشاركة "سيبيل فوغت" من سويسرا و"جورجي ريكاردو" من البرازيل، بالإضافة إلى "جيسيكا مارسياليس" من إيطاليا، و"نيفيس جارسيا" من إسبانيا، وتضمنت القائمة "ناناكو فوجيتا" قادمة من اليابان، "ويليام بيوك" من بريطانيا، "ماريا اسكونيجا" من الأرجنتين، "كريستيان ديمورو" من إيطاليا، "شين فولي" من إيرلندا و"مالين هولمبرغ" من السويد بالإضافة إلى "هولي دويل" من بريطانيا.

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