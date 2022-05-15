"أمانة الطائف" تُحدد 21 موقعاً مؤقتاً لبيع الخضار والفواكه لتخفيف الازدحام

ضمن الإجراءات الاحترازية ضد كورونا قبل المنع الكلي للتجول خلال أيام العيد

حددت أمانة محافظة الطائف 21 موقعاً مؤقتاً لبيع الخضار والفواكه، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا، وتخفيفاً من الازدحام بالسوق الرئيس والذي يتوقع أن يزيد في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، قُبيل عيد الفطر المبارك والذي ستشهد أيامه الأربعة منعاً كلياً للتجول.

والمواقع التي تم تحديدها تنشرها "سبق" وهي :

"مواقع غرب الطائف"

‏نهاية شارع عكاظ شرق قلب الطائف

‏شارع شبرا غرب مديرية الأمن العام

‏شارع الجيش

‏الوسام بجوار موقع حنفيات المياه

‏"مواقع شرق الطائف"

‏حلقة الخضار والفواكه القديمة بالقمرية

‏الردف مقابل بوابة ١

‏"مواقع الحوية"

‏المواقف الشمالية للاستاد الرياضي بالحوية

"مواقع عشيرة"

‏مركز العاند بجوار محطة رموز الفلاح

‏مركز عشيرة بجوار لجنة التنمية الاجتماعية

‏مركز الفيصلية بجوار مركز صحي الفيصلية

‏"مواقع الهدا"

‏بجوار تقاطع طريق الأعمق مع الخط الدائري

"مواقع العطيف"

‏جنوب كوبري العطيف

‏"مواقع الطائف الجديد"

‏حي الدهاس

‏بجوار مسجد بلال بن رباح

"مواقع الشفا"

‏مدخل الطريق السياحي

"مواقع السيل الكبير"

‏بجوار الميقات

‏بجوار مسجد عميش بن عمار

"مواقع جنوب الطائف"

‏السر الطريق العام

‏كلاخ الطريق العام

‏سديره الطريق العام

‏شقصان الطريق العام

‏"مواقع السيل الصغير"

‏غرب طريق الشاحنات

‏طريق مكة الطائف أمام قاعة الفيروز.