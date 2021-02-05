شاهد.. مواطن يوثق رفات أموات خارج مقبرة قديمة جنوب الليث

ناشد المعنيين إعادة بناء السور ما يمنع وصول الحيوانات السائبة

وثق مواطن عددًا من رفات الأموات التي خرجت من قبورها، بإحدى المقابر القديمة بمركز الشواق (60 كلم جنوب محافظة الليث)، والتي تسببت الرياح في تعرية تلك القبور، حتى ظهر رفات الأموات على الأرض.

وقال المواطن: إن تلك المقبرة قديمة ومسورة بأسلاك شائكة، وقد سقط جزء من سورها بسبب الرياح وعوامل التعرية التي تسببت في خروج رفات الأموات للعراء، حتى أصبحت العظام والجماجم ظاهرة فوق الأرض، وأمام أعين المارة، وعرضة للدهس من قِبل الحيوانات السائبة.

وطالب المواطن الجهات المعنية بالوقوف على تلك المقبرة وإعادة بناء السور من جديد؛ مما يمنع وصول الحيوانات السائبة إليها، بالإضافة إلى دفن تلك القبور بطريقة صحيحة، يمنع الحيوانات السائبة من انتهاك حرمة الأموات.