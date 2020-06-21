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الطقس اليوم: رياح نشطة على الشرقية ووسط المملكة وشمالها وطول الساحل الغربي

سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحاً نشطة على مناطق الشرقية وأجزاء من وسط المملكة وشمالها، كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة، فيما تكون السماء غائمة جزئياً وفرصة تكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطقس اليوم: رياح نشطة على الشرقية ووسط المملكة وشمالها وطول الساحل الغربي
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحاً نشطة على مناطق الشرقية وأجزاء من وسط المملكة وشمالها، كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة، فيما تكون السماء غائمة جزئياً وفرصة تكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
08:11 AM

الطقس اليوم: رياح نشطة على الشرقية ووسط المملكة وشمالها وطول الساحل الغربي

سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحاً نشطة على مناطق الشرقية وأجزاء من وسط المملكة وشمالها، كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة، فيما تكون السماء غائمة جزئياً وفرصة تكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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