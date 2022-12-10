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بالصور.. "الناس للناس" تشارك في المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة

نظمته جمعية الكشافة العربية السعودية

شاركت فرقة "الناس للناس الكشفية" في تنفيذ المرحلة الحادية عشرة، من المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها، الذي نظمته جمعية الكشافة العربية السعودية، في منتزه الملك سلمان بالرياض.

وقال رئيس فرقة الناس للناس، يزيد الدوسري، إن المشروع يهدف إلى تعزيز قيم المحافظة على البيئة الوطنية لدى المجتمع، من خلال الممارسة العملية، وتفعيل الأنشطة الكشفية في مجال البيئة وحمايتها، وتقديم نماذج عملية لإجراءات المحافظة على البيئة، والإسهام في خدمة البيئة ونظافتها، وإبراز دور الكشافة نحو المحافظة على البيئة وتنميته.

كما توجه بالشكر لنائب رئيس جمعية الكشافة العربية، على دعوته للمشاركة، وشكره لشركة طلائع النور التعليمية على رعايتها للبرنامج .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بالصور.. "الناس للناس" تشارك في المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة
سبق

شاركت فرقة "الناس للناس الكشفية" في تنفيذ المرحلة الحادية عشرة، من المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها، الذي نظمته جمعية الكشافة العربية السعودية، في منتزه الملك سلمان بالرياض.

وقال رئيس فرقة الناس للناس، يزيد الدوسري، إن المشروع يهدف إلى تعزيز قيم المحافظة على البيئة الوطنية لدى المجتمع، من خلال الممارسة العملية، وتفعيل الأنشطة الكشفية في مجال البيئة وحمايتها، وتقديم نماذج عملية لإجراءات المحافظة على البيئة، والإسهام في خدمة البيئة ونظافتها، وإبراز دور الكشافة نحو المحافظة على البيئة وتنميته.

كما توجه بالشكر لنائب رئيس جمعية الكشافة العربية، على دعوته للمشاركة، وشكره لشركة طلائع النور التعليمية على رعايتها للبرنامج .

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
05:05 PM

بالصور.. "الناس للناس" تشارك في المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة

نظمته جمعية الكشافة العربية السعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شاركت فرقة "الناس للناس الكشفية" في تنفيذ المرحلة الحادية عشرة، من المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها، الذي نظمته جمعية الكشافة العربية السعودية، في منتزه الملك سلمان بالرياض.

وقال رئيس فرقة الناس للناس، يزيد الدوسري، إن المشروع يهدف إلى تعزيز قيم المحافظة على البيئة الوطنية لدى المجتمع، من خلال الممارسة العملية، وتفعيل الأنشطة الكشفية في مجال البيئة وحمايتها، وتقديم نماذج عملية لإجراءات المحافظة على البيئة، والإسهام في خدمة البيئة ونظافتها، وإبراز دور الكشافة نحو المحافظة على البيئة وتنميته.

كما توجه بالشكر لنائب رئيس جمعية الكشافة العربية، على دعوته للمشاركة، وشكره لشركة طلائع النور التعليمية على رعايتها للبرنامج .

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