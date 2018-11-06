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الكويت.. عطلة رسمية بالوزارات والدوائر الحكومية لسوء الأحوال

أعلنت الخطوط الكويتية تعليق الملاحة الجوية حرصاً على السلامة

أعلنت دولة الكويت، صباح اليوم الثلاثاء، تعطيل جميع الوزارات والدوائر الحكومية عن العمل؛ وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية عبر حسابها بموقع "تويتر": "بناء على تعليمات مجلس الوزراء، تعطل اليوم الثلاثاء الموافق 6/ 11/ 2018 جميعُ الوزارات والدوائر الحكومية؛ نظراً لسوء الأحوال الجوية".

من جانبها، أعلنت الخطوط الجوية الكويتية تعليق الملاحة الجوية، وقالت عبر حسابها بموقع "تويتر": "تعلن الخطوط الجوية الكويتية أنه حرصاً على سلامة موظفيها وبناءً على تعليمات مجلس الوزراء؛ فقد تم تعطيل العمل بنظام العمل الصباحي اليوم الثلاثاء 6/ 11/ 2018 واعتباره عطلة رسمية".

وأضافت: "مع استمرار العمل بنظام الورديات كالمعتاد؛ نظراً لسوء الأحوال الجوية، وتتمنى الكويتية للجميع السلامة".

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الكويت.. عطلة رسمية بالوزارات والدوائر الحكومية لسوء الأحوال
سبق

أعلنت دولة الكويت، صباح اليوم الثلاثاء، تعطيل جميع الوزارات والدوائر الحكومية عن العمل؛ وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية عبر حسابها بموقع "تويتر": "بناء على تعليمات مجلس الوزراء، تعطل اليوم الثلاثاء الموافق 6/ 11/ 2018 جميعُ الوزارات والدوائر الحكومية؛ نظراً لسوء الأحوال الجوية".

من جانبها، أعلنت الخطوط الجوية الكويتية تعليق الملاحة الجوية، وقالت عبر حسابها بموقع "تويتر": "تعلن الخطوط الجوية الكويتية أنه حرصاً على سلامة موظفيها وبناءً على تعليمات مجلس الوزراء؛ فقد تم تعطيل العمل بنظام العمل الصباحي اليوم الثلاثاء 6/ 11/ 2018 واعتباره عطلة رسمية".

وأضافت: "مع استمرار العمل بنظام الورديات كالمعتاد؛ نظراً لسوء الأحوال الجوية، وتتمنى الكويتية للجميع السلامة".

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
08:24 AM

الكويت.. عطلة رسمية بالوزارات والدوائر الحكومية لسوء الأحوال

أعلنت الخطوط الكويتية تعليق الملاحة الجوية حرصاً على السلامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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18,318

أعلنت دولة الكويت، صباح اليوم الثلاثاء، تعطيل جميع الوزارات والدوائر الحكومية عن العمل؛ وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية عبر حسابها بموقع "تويتر": "بناء على تعليمات مجلس الوزراء، تعطل اليوم الثلاثاء الموافق 6/ 11/ 2018 جميعُ الوزارات والدوائر الحكومية؛ نظراً لسوء الأحوال الجوية".

من جانبها، أعلنت الخطوط الجوية الكويتية تعليق الملاحة الجوية، وقالت عبر حسابها بموقع "تويتر": "تعلن الخطوط الجوية الكويتية أنه حرصاً على سلامة موظفيها وبناءً على تعليمات مجلس الوزراء؛ فقد تم تعطيل العمل بنظام العمل الصباحي اليوم الثلاثاء 6/ 11/ 2018 واعتباره عطلة رسمية".

وأضافت: "مع استمرار العمل بنظام الورديات كالمعتاد؛ نظراً لسوء الأحوال الجوية، وتتمنى الكويتية للجميع السلامة".

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