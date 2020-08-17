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منصة المزاد الإلكتروني تسجل مبيعات بـ100 مليون ريال.. لـ40 مزاداً قضائياً

أكثر من 5 آلاف مزايد مسجل

سجلت منصة المزاد الإلكتروني التي تمكّن المستفيدين من المشاركة في المزادات القضائية إلكترونياً، مبيعات وصلت إلى 100 مليون ريال، إذ بلغ عدد المزادات المطروحة 40 مزاداً، فيما بلغ عدد المزايدين المسجلين في المنصة أكثر من خمسة آلاف مزايد.

وتمكّن المنصة التي أطلقها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في شعبان الماضي، المحاكم من إدارة عملية تصفية الأموال الثابتة والمنقولة، وطرحها للبيع بشكل إلكتروني كامل، مما يتيح لجميع المشاركين إمكانية الدخول والمزايدة بشكل مباشر، دعماً لتكافئ الفرص بين أفراد المجتمع، والمضي قدماً نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي.


ويعزز المزاد الإلكتروني (emazad.sa) مبدأ الشفافية والنزاهة، ويرفع مستوى التنافسية بالإضافة إلى إمكانية التحقق من أهلية المشاركين في المزاد، والحد من الصعوبات في إجراء المزادات الحضورية؛ حفاظاً لحقوق جميع الأطراف.

وتتم خطوات إسناد المزاد من قبل المحكمة ومن ثم إدخال تفاصيل المزاد والإعلان عن طريق وكيل البيع ويتم التحقق من أهلية المزايدين والملاءة المالية في النظام وتسجيل المزايدين بشكل إلكتروني، بعد ذلك ينطلق المزاد بين الأطراف حتى تتم الترسية وإصدار فاتورة السداد من النظام، بالإضافة إلى إرسال محضر البيع للقاضي من قبل وكيل البيع إلكترونياً، حتى تصدر الموافقة على محضر البيع وإفراغ العقار من قبل القاضي إلكترونياً أيضاً.

منصة المزاد الإلكتروني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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منصة المزاد الإلكتروني تسجل مبيعات بـ100 مليون ريال.. لـ40 مزاداً قضائياً
سبق

سجلت منصة المزاد الإلكتروني التي تمكّن المستفيدين من المشاركة في المزادات القضائية إلكترونياً، مبيعات وصلت إلى 100 مليون ريال، إذ بلغ عدد المزادات المطروحة 40 مزاداً، فيما بلغ عدد المزايدين المسجلين في المنصة أكثر من خمسة آلاف مزايد.

وتمكّن المنصة التي أطلقها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في شعبان الماضي، المحاكم من إدارة عملية تصفية الأموال الثابتة والمنقولة، وطرحها للبيع بشكل إلكتروني كامل، مما يتيح لجميع المشاركين إمكانية الدخول والمزايدة بشكل مباشر، دعماً لتكافئ الفرص بين أفراد المجتمع، والمضي قدماً نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي.


ويعزز المزاد الإلكتروني (emazad.sa) مبدأ الشفافية والنزاهة، ويرفع مستوى التنافسية بالإضافة إلى إمكانية التحقق من أهلية المشاركين في المزاد، والحد من الصعوبات في إجراء المزادات الحضورية؛ حفاظاً لحقوق جميع الأطراف.

وتتم خطوات إسناد المزاد من قبل المحكمة ومن ثم إدخال تفاصيل المزاد والإعلان عن طريق وكيل البيع ويتم التحقق من أهلية المزايدين والملاءة المالية في النظام وتسجيل المزايدين بشكل إلكتروني، بعد ذلك ينطلق المزاد بين الأطراف حتى تتم الترسية وإصدار فاتورة السداد من النظام، بالإضافة إلى إرسال محضر البيع للقاضي من قبل وكيل البيع إلكترونياً، حتى تصدر الموافقة على محضر البيع وإفراغ العقار من قبل القاضي إلكترونياً أيضاً.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
04:38 PM

منصة المزاد الإلكتروني تسجل مبيعات بـ100 مليون ريال.. لـ40 مزاداً قضائياً

أكثر من 5 آلاف مزايد مسجل

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
363

سجلت منصة المزاد الإلكتروني التي تمكّن المستفيدين من المشاركة في المزادات القضائية إلكترونياً، مبيعات وصلت إلى 100 مليون ريال، إذ بلغ عدد المزادات المطروحة 40 مزاداً، فيما بلغ عدد المزايدين المسجلين في المنصة أكثر من خمسة آلاف مزايد.

وتمكّن المنصة التي أطلقها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في شعبان الماضي، المحاكم من إدارة عملية تصفية الأموال الثابتة والمنقولة، وطرحها للبيع بشكل إلكتروني كامل، مما يتيح لجميع المشاركين إمكانية الدخول والمزايدة بشكل مباشر، دعماً لتكافئ الفرص بين أفراد المجتمع، والمضي قدماً نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي.


ويعزز المزاد الإلكتروني (emazad.sa) مبدأ الشفافية والنزاهة، ويرفع مستوى التنافسية بالإضافة إلى إمكانية التحقق من أهلية المشاركين في المزاد، والحد من الصعوبات في إجراء المزادات الحضورية؛ حفاظاً لحقوق جميع الأطراف.

وتتم خطوات إسناد المزاد من قبل المحكمة ومن ثم إدخال تفاصيل المزاد والإعلان عن طريق وكيل البيع ويتم التحقق من أهلية المزايدين والملاءة المالية في النظام وتسجيل المزايدين بشكل إلكتروني، بعد ذلك ينطلق المزاد بين الأطراف حتى تتم الترسية وإصدار فاتورة السداد من النظام، بالإضافة إلى إرسال محضر البيع للقاضي من قبل وكيل البيع إلكترونياً، حتى تصدر الموافقة على محضر البيع وإفراغ العقار من قبل القاضي إلكترونياً أيضاً.

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